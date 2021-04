Vendite Pneumatici in Europa 2021: +39% le gomme 4 stagioni nel q1

Le gomme 4 stagioni corrono più forte di invernali ed estive nelle vendite di pneumatici in Europa 2021: ecco il bilancio dell’ETRMA

Le vendite di penumatici in Europa nel 2021 mostrano segnali di ripresa del settore con un incremento del +12% rispetto allo stesso periodo del 2020. A circa un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria che ha bloccato la produzione di componentistica automotive, il 2021 riprende con segnali positivi soprattutto per le gomme 4 stagioni. Ecco i dati del bilancio sulle vendite di pneumatici in Europa 2021 pubblicati dall’Associazione europea dei produttori di pneumatici e articoli in gomma.

VENDITE PNEUMATICI IN EUROPA 2021

Secondo i dati dell’ETRMA, le vendite europee di pneumatici di ricambio nel primo trimestre 2021 crescono in tutti i settori, se confrontate con lo stesso periodo del 2020. Il bilancio delle gomme più vendute in Europa nel 2021 mostra anche un aspetto da non sottovalutare. La tendenza sempre più marcata degli automobilisti a montare gomme 4 stagioni in luogo delle gomme invernali. Non solo, la crescita delle vendite di gomme per moto e scooter (esattamente come per i passaggi di proprietà delle moto usate) supera anche quella delle gomme auto. Bisogna però distinguere con attenzione il trend positivo dai volumi di vendita. Ecco quali sono le gomme più vendute in Europa nel q1 2021.

PNEUMATICI ESTIVI, INVERNALI E ALL SEASON VENDUTI IN EUROPA

Le vendite di pneumatici in Europa nel primo trimestre del 2021 ammontano in totale a 53,722 milioni di unità. Si tratta degli pneumatici destinati al mercato del ricambio per auto, SUV e veicoli commerciali leggeri. Non sono conteggiati pertanto gli pneumatici forniti come primo equipaggiamento alle Case auto. Tra le gomme auto più vendute in Europa, gli pneumatici estivi sono cresciuti solo del + 6%. Tuttavia rappresentano sempre la quota prevalente di pneumatici più diffusi in Europa (circa il 60% dei volumi è fatto da gomme estive, circa 34 milioni di unità). La restante quota si divide tra le gomme invernali e All season, con queste proporzioni:

– Pneumatici invernali venduti in Europa nel q1 2021: 2,497 milioni (+17% e circa il 5% in quota);

– Pneumatici 4 stagioni venduti in Europa nel q1 2021: 6,839 milioni (+39% e circa il 12% in quota);

GOMME MOTO E SCOOTER, TRUCK E AGRO: BILANCIO 2021 POSITIVO

Tra gli altri settori più performanti nelle vendite di pneumatici in Europa, il trend è fortemente reattivo anche per Pneumatici Truck (quota 3,336 milioni e +18%), Pneumatici Moto e Scooter (quota 3,233 milioni e +17%) e Pneumatici per il settore Agro (quota 339 mila e +9%). “Il timido aumento delle gomme estive è ancora legato agli effetti del Covid-19”, afferma Fazilet Cinaralp, segretario generale di ETRMA. “Molti automobilisti non hanno ancora cambiato le gomme per la stagione estiva, anche a causa delle limitazioni agli spostamenti esistenti in molti Paesi europei. Spero che nei mesi a venire, con il piano di vaccinazione che avanza in tutta Europa, verranno rimosse le restrizioni consentendo alle persone di viaggiare di nuovo”.