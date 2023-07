Vendita di pneumatici auto in calo: -12% nel q2 2023

Secondo l’Associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma (ETRMA), le vendite di pneumatici di ricambio in ​​Europa hanno registrato un forte calo nel q2 2023, confermando l’andamento negativo registrato anche nei mesi precedenti, ad eccezione di alcune tipologie di gomme. Stavolta il calo riguarda anche gli pneumatici auto All season che mantengono un +1% solo nel q2 2023, ma un saldo negativo nel primo semestre 2023 rispetto all’anno precedente.

CIRCA 7 MILIONI DI PNEUMATICI AUTO DI RICAMBIO IN MENO VENDUTI NEL Q2 2023

L’analisi ETRMA attribuisce la domanda di pneumatici di ricambio in calo all’insicurezza economica globale, all’aumento dei costi di produzione e alla guerra in Ucraina, che ha contribuito all’aumento dei costi energetici. Adam McCarthy, segretario generale di ETRMA, ha dichiarato che “la situazione è tanto più preoccupante se si guarda alla forte ripresa delle vendite nel primo semestre del 2022, seguita ai blocchi indotti dal Covid e alla successiva ricostituzione delle scorte”. Il calo delle vendite nei vari segmenti è stato in media del -12% per gli pneumatici auto di ricambio nel q2 e h1 2023, passando da 118,361 milioni a 104,206 milioni nell’h1 2022 vs 2023 e da 56,528 milioni a 49,539 milioni nel q2 2022 vs 2023.

VENDITE DEGLI PNEUMATICI DI RICAMBIO IN EUROPA PER SEGMENTO

I dati di vendite degli pneumatici di ricambio in Europa sono così distribuiti tra le diverse tipologie nel q2 2023 rispetto all’anno precedente:

estivi per auto : -13%;

per : -13%; all season per auto : +1%;

per : +1%; invernali per auto : -26%;

per : -26%; truck & bus : -18%;

: -18%; agro : -39%;

: -39%; moto e scooter: -3%.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

ETRMA: I PRODUTTORI DEVONO INVESTIRE IN SOLUZIONI INNOVATIVE

McCarthy ha sottolineato che non si dovrebbe lesinare sulla sicurezza degli pneumatici, tuttavia gli utenti privati e le aziende stanno attualmente rimandando la sostituzione degli pneumatici. Questa interpretazione è confermata anche dai risultati dei controlli su strada in Italia con Vacanze Sicure 2023. La previsione ETRMA è che l’anno terminerà con una riduzione delle vendite di pneumatici di ricambio rispetto al 2022. In questo contesto, diventa sempre più importante che i produttori di pneumatici e gomma si concentrino sull’innovazione e sulla sostenibilità, come ad esempio Michelin, insignita dell’Automotive Innovation Award 2023, offrendo prodotti di qualità superiore e rispettosi dell’ambiente, al fine di stimolare la domanda e di essere pronti ad affrontare le sfide future.