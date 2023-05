Test pneumatici invernali usurati: quando e perché sono pericolosi

Guidare con pneumatici invernali in estate è sconsigliato i motivi che spieghiamo qui. Ma cosa succede se oltre alla mescola inadatta si aggiunge anche una maggiore usura del battistrada? Un interessante test comparativo dell’Automobile Club Tedesco ha messo a confronto 6 modelli di pneumatici invernali da nuovi e da usurati. Ecco in quali condizioni la sicurezza delle gomme invernali peggiora drasticamente.

TEST PNEUMATICI INVERNALI ADAC USURATI E NUOVI A CONFRONTO

I test dell’ADAC hanno voluto verificare come cambiano le prestazioni degli pneumatici invernali nelle tipiche condizioni di guida fredde, mettendo a confronto 6 modelli di gomme da nuovi e con un battistrada prossimo al limite minimo legale di 1,6 mm:

Continental Winter Contact TS860

Winter Contact TS860 Dunlop Winter Sport 5

Winter Sport 5 Goodyear Ultragrip 9

Ultragrip 9 Michelin Alpin 5

Alpin 5 Nokian WR D4

WR D4 Yokohama BlueEarth

Il test non vuole dimostrare quali sino le gomme invernali migliori anche da usurate, un aspetto, quello delle prestazioni da usurate, su cui Michelin assieme ad altri Costruttori vuole fare chiarezza, lavorando all’introduzione di test anche sulle gomme da usurate dal 2024.

PNEUMATICI INVERNALI USURATI: FINO AL -78% DI PRESTAZIONI SU BAGNATO

L’ADAC ha dimostrato nelle prove che man mano che il battistrada si riduce, ci sono alcune prestazioni che tendono a migliorare su asciutto (distanza di frenata e consumo di carburante, per la minore flessione dei tasselli) e altre peggiorano drasticamente soprattutto su bagnato (aderenza e trazione, distanza di frenata e resistenza all’aquaplaning in curva). Nel dettaglio:

In frenata sul bagnato, la perdita di prestazioni degli pneumatici non è trascurabile e può arrivare fino al -23%, rispetto agli pneumatici nuovi.

In aquaplaning invece la perdita di prestazioni è molto più drastica, fino al -26% sul dritto e fino al -78% in curva.

Nella trazione su neve gli pneumatici invernali usurati, perdono in media tra il -15 e il -35% rispetto alle prestazioni da nuovi, a seconda del produttore.

Nella frenata su neve gli pneumatici usurati perdono tra il -14 e il -32% circa delle loro prestazioni originali. In caso di frenata d’emergenza da 30 km/h, significa un aumento dello spazio di frenata fino a 3,5 metri o ad una velocità residua di circa 15 km/h nel punto in cui si trova lo stesso pneumatico da nuovo.

COMMENTI DELL’ADAC AL TEST PNEUMATICI INVERNALI USURATI

Il Club tedesco sottolinea che le prestazioni ridotte degli pneumatici invernali usurati non sono percepibili facilmente alla guida finché sono coinvolte le forze in direzione longitudinale, cioè la direzione di marcia:

trazione e frenata su neve

trazione e frenata su bagnato.

Quando entrano in gioco le forze laterali – come con l’aquaplaning in curva o nella manovrabilità sul bagnato, quindi una combinazione di forze longitudinali e laterali – gli pneumatici perdono gran parte delle loro prestazioni con un battistrada vicino alla sostituzione. “Il veicolo trasmette ancora una sensazione sicura nell’uso quotidiano con pneumatici usurati, gli spazi di frenata sono ancora brevi. Ma questo è ingannevole, perché gli pneumatici con una profondità del battistrada ridotta difficilmente sopportano forze laterali. Perdi il controllo del veicolo molto prima in curva, soprattutto in caso di aquaplaning improvviso, il veicolo non è più controllabile”.