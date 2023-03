Test pneumatici estivi SUV 225/65 R17: la Top 12 di Autobild

Il test pneumatici estivi per SUV di Auto Bild ha messo alla prova 12 pneumatici adatti alla guida su asfalto asciutto e bagnato, allargando anche le valutazioni allo sterrato leggero e al fango. Il magazine tedesco ha selezionato circa 12 gomme per SUV misura 225/65 R17 valutando le prestazioni in frenata su asciutto e bagnato, per poi stilare la classifica delle gomme estive SUV 2023 più consigliate per SUV di medie dimensioni. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme estive.

TEST 2023 AUTO BILD SU 50 PNEUMATICI ESTIVI 225/65 R17

La comparativa di Auto Bild fa un confronto tra 12 pneumatici estivi per SUV 225/65 R17 acquistati direttamente presso rivenditori in forma anonima equipaggiando una Toyota RAV4. Le prove del test sono:

frenata su asciutto da 100 km/h;

frenata su bagnato da 80 km/h;

handling su asciutto e bagnato;

motricità su sterrato;

resistenza all’aquaplaning;

durata;

resistenza al rotolamento.

PNEUMATICI ESTIVI PER SUV: LE GOMME NEL TEST DI AUTOBILD

Gli pneumatici estivi per SUV 225/65 R17 testati da Autobild sono in ordine alfabetico i seguenti:

Aplus A919

Bridgestone Turanza 6

Cooper Zeon 4XS Sport

Falken Ziex ZE310 Ecorun

General Grabber GT Plus

Goodyear EfficientGrip 2

Hankook Ventus Prime 4

Michelin Pilot Sport 4 SUV

Nexen N’Fera Sport SUV

Pirelli Cinturato P7

Toyo Proxes Comfort

Uniroyal RainExpert 5

Ai due estremi della classifica pneumatici estivi per SUV del test, Autobild colloca Michelin Pilot Sport 4 SUV e Aplus A919. Ecco i giudizi del magazine tedesco con pro e contro per ogni pneumatico.

PNEUMATICI ESTIVI SUV 225/65 R17: RISULTATI DEL TEST

Ecco i commenti del magazine ai risultati del test pneumatici estivi SUV 225/65 R17 con la classifica in ordine inverso, dall’ultima posizione alla prima:

12.Apulus A919

Pro: prezzo, buone qualità in fuoristrada.

Contro: riserve di sicurezza limitate sul bagnato e sull’aquaplaning, distanze di frenata sul bagnato e sull’asciutto pericolosamente più lunghe e una resistenza al rotolamento notevolmente alta.

11.Cooper Zeon 4XS Sport

Pro: manovrabilità dinamica sull’asciutto, trazione su ghiaia, resistenza al rotolamento.

Contro: aderenza moderata su pendii bagnati, frenata sul bagnato significativamente più lunga, acquaplaning.

10.Nexen N’Fera Sport SUV

Pro: buona frenata su bagnato e asciutto, buona trazione su sabbia e erba, prezzo basso.

Contro: risposta ritardata dello sterzo con comportamento sottosterzante su umido e asciutto.

9.General Grabber GT Plus

Pro: Buone qualità in fuoristrada e alta trazione sulla sabbia, bassa resistenza al rotolamento.

Contro: comportamento sottosterzante su umido e asciutto, spazio di frenata lungo sull’asciutto.

8.Toyo Proxes Comfort

Pro: comportamento di guida equilibrato e sicuro su strade bagnate e asciutte, spazi di frenata brevi sull’asciutto, resistenza al rotolamento.

Contro: qualità moderate in aquaplaning e su strade non asfaltate.

7.Uniroyal RainExpert 5

Pro: migliore sullo sterrato, ottime riserve di sicurezza nell’aquaplaning, buono su bagnato, costante, prezzo equo.

Contro: aderenza moderata su asciutto.

6.Pirelli Cinturato P7

Pro: maneggevolezza sportiva e dinamica su asciutto e bagnato, buone riserve in aquaplaning.

Contro: trazione moderata su fango e ghiaia.

5.Hankook Ventus Prime 4

Pro: buone qualità fuoristrada, maneggevolezza sul bagnato e sull’asciutto, comportamento dello sterzo sportivo, spazi di frenata sul bagnato, risparmio di carburante e resistenza al rotolamento.

Contro: riserve in resistenza all’aquaplaning.

4.Goodyear EfficientGrip 2

Pro: caratteristiche di guida equilibrate e sicure, buone riserve di aquaplaning, brevi spazi di frenata sul bagnato, idoneo al fuoristrada leggero, buon comfort.

Contro: prezzo leggermente più alto.

3.Falken Ziex ZE310 Ecorun

Pro: maneggevolezza in guida su fuoristrada e su asciutto, buona resistenza all’aquaplaning, brevi spazi di frenata sul bagnato.

Contro: aderenza in curva su bagnato.

2.Bridgestone Turanza 6

Pro: migliori caratteristiche di guida su bagnato e asciutto, esemplare in aquaplaning, buono su fuoristrada leggero, migliore per consumo di carburante e resistenza al rotolamento.

Contro: Nessuno.

1.Michelin Pilot Sport 4 SUV