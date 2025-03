Test Pneumatici estivi 225/50 R17: la classifica di Tyre Reviews

Share on:

Il portale specializzato Tyre Reviews ha condotto un test sulle gomme estive 225/50 R17 per auto medie (segmento C), confrontando 7 pneumatici diversi. Nei paragrafi seguenti vi raccontiamo come è avvenuto il test con la classifica delle gomme estive 225/50 R17, con pro e contro e il video delle prove. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme estive.

TEST PNEUMATICI ESTIVI MISURA 225/50 R17

Il test pneumatici estivi di Tyre Reviews ha messo a confronto le gomme estive in ambiti tipici del clima estivo, da asciutto a bagnato, equipaggiando una BMW Serie 3. Le prove hanno riguardato:

bagnato – maneggevolezza, aquaplaning e frenata ( da 80 a 5 km/h );

– maneggevolezza, aquaplaning e frenata ( ); asciutto – maneggevolezza e frenata ( da 100 a 5 km/h );

– maneggevolezza e frenata ( ); rumorosità ;

; resistenza al rotolamento, che impatta sul consumo di carburante;

di carburante; prezzo.

Nella comparativa degli pneumatici 225/50 R17 le gomme confrontate sono:

Continental PremiumContact 7

Falken ZIEX ZE320

Firestone Roadhawk 2 ENLITEN

Goodtrip GR 66

Michelin Primacy 4 Plus

Pirelli Cinturato C3

Vredestein Ultrac

Ecco il video delle prove e i risultati principali dei test, mentre in fondo la classifica con pro e contro.

MIGLIORI PERFORMANCE SU ASCIUTTO

In condizioni di asciutto, gli pneumatici sono stati valutati per la loro capacità di offrire precisione di sterzo, prevedibilità e grip, aspetti che influenzano significativamente la sicurezza e il piacere di guida. Tra i vari modelli testati, i più meritevoli secondo Tyre Reviews sono stati il Pirelli Cinturato C3, il Michelin Primacy 4+ e il Continental PremiumContact 7.

Credit: Tyre Reviews

MIGLIORI PERFORMANCE SU BAGNATO

Nel test su bagnato, dove la sicurezza è una priorità assoluta, le differenze tra i pneumatici sono emerse chiaramente. Il Continental PremiumContact 7 ha dimostrato la sua capacità di frenare sul bagnato fermandosi in soli 24,61 metri da 80 km/h. All’estremo opposto, il peggiore della prova, Goodtrip GR 66 ha impiegato 9,4 metri in più.

Credit: Tyre Reviews

TEST PNEUMATICI ESTIVI 225/50 R17: LA CLASSIFICA DI TYRE REVIEWS

Ecco di seguito la classifica migliori gomme 225/50 R17 dalla posizione più bassa a quella più alta, con i pro e i contro che Tyre Review racconta anche nel video qui sopra.

7. Goodtrip GR 66

Pro: “ Prezzo notevolmente inferiore rispetto agli altri pneumatici testati.”

“ notevolmente inferiore rispetto agli altri pneumatici testati.” Contro: “Le distanze di frenata sul bagnato più lunghe, i tempi di manovrabilità più lunghi, i punteggi più bassi in termini di comfort e la più alta resistenza al rotolamento mostrano una debolezza costante in tutti i criteri di prova.”

6. Firestone Roadhawk 2 ENLITEN

Pro: “La migliore resistenza al rotolamento tra tutti gli pneumatici testati e caratteristiche di maneggevolezza prevedibili, senza brutte sorprese.”

“La tra tutti gli pneumatici testati e caratteristiche di maneggevolezza prevedibili, senza brutte sorprese.” Contro: “Scarse prestazioni in caso di aquaplaning rettilineo, spazi di frenata sul bagnato più lunghi rispetto ai leader della categoria e punteggi di comfort inferiori alla media.”

5. Michelin Primacy 4+

Pro: “Punteggi di comfort migliori nel test e secondo pneumatico più silenzioso testato. Bassa resistenza al rotolamento .”

“Punteggi di migliori nel test e testato. Bassa .” Contro: “Le prestazioni sul bagnato ora mostrano l’età dello pneumatico (Michelin ha presentato il Primacy 5, ndr), con spazi di frenata più lunghi e tempi di manovrabilità più lenti rispetto ai modelli più recenti.”

4. Falken ZIEX ZE320

Pro: “Tempi più rapidi sia in maneggevolezza su bagnato che su asciutto , dimostrando un grip e un bilanciamento eccellenti. Vicino alla vetta del gruppo per livelli di rumore con una buona raffinatezza complessiva.”

“Tempi più rapidi sia in maneggevolezza su che su , dimostrando un grip e un bilanciamento eccellenti. Vicino alla vetta del gruppo per livelli di con una buona raffinatezza complessiva.” Contro: “Ha lottato con l’aquaplaning in curva, registrando il peggior risultato nel test. Resistenza al rotolamento superiore alla media, anche se il gruppo era molto vicino.”

3. Vredestein Ultrac

Pro: “Leader della categoria con i livelli di rumore più bassi e comfort eccellente. Prestazioni di maneggevolezza sul bagnato elevate con comportamento coerente e prevedibile.”

“Leader della categoria con i eccellente. Prestazioni di maneggevolezza sul bagnato elevate con comportamento coerente e prevedibile.” Contro: “Caratteristiche di maneggevolezza rimbalzante sull’asciutto con risposta posteriore più lenta ai cambi di direzione. Uno dei punteggi più alti di resistenza al rotolamento, anche se il gruppo era molto vicino.”

2. Continental PremiumContact 7

Pro: “ Migliori prestazioni in frenata sul bagnato e in aquaplaning , abbinate a una buona aderenza sull’asciutto e a un buon bilanciamento della maneggevolezza.”

“ in frenata , abbinate a una buona aderenza e a un buon bilanciamento della maneggevolezza.” Contro: “È lo pneumatico più rumoroso del test, con 73,2 dB, e ha mostrato qualche piccolo problema di bilanciamento sul bagnato, con la parte posteriore meno aderente rispetto a quella anteriore.”

1. Pirelli Cinturato C3