Michelin presenta Primacy 5: più durata, efficienza e comfort

Michelin ha presentato ufficialmente il nuovo Primacy 5, uno pneumatico estivo che segna un ulteriore passo avanti in termini di durata, sicurezza e impatto ambientale. Rispetto alla precedente generazione, il Primacy 5 introduce migliorie significative che lo rendono una scelta ideale per un’ampia gamma di veicoli, dalle berline ai SUV, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Scopriamo tutte le novità Michelin Primacy 5 nei prossimi paragrafi.

MAGGIORE DURATA E SICUREZZA SU BAGNATO

Uno degli aspetti più rilevanti dell’evoluzione del Michelin Primacy 5 è la sua maggiore durata chilometrica. Il Costruttore francese spiega che grazie a una nuova mescola e a un design del battistrada migliorato, questo pneumatico offre un incremento della durata del +18% rispetto al Primacy 4+. In termini pratici, ciò si traduce in circa 7.000 km in più di percorrenza, riducendo la frequenza della sostituzione e, di conseguenza, i costi per l’automobilista.

Sul fronte della sicurezza, il Primacy 5 mantiene prestazioni elevate su strade bagnate, sia da nuovo che da usurato, una caratteristica standard di tutti gli pneumatici Michelin. La sua aderenza sul bagnato ha ottenuto la classe A nell’etichetta europea pneumatici, con un miglioramento del 4% in frenata rispetto alla generazione precedente. Ciò è reso possibile dall’adozione di un nuovo disegno del battistrada con un incremento del tasso di intaglio del 13%, garantendo un’evacuazione dell’acqua più efficace.

MICHELIN OTTIMIZZA IL COMFORT ATTRAVERSO BATTISTRADA E LAMELLE

Con l’aumento della diffusione dei veicoli elettrici, il comfort acustico e la riduzione del rumore sono diventati fattori determinanti nella scelta di uno pneumatico. Michelin ha lavorato su questi aspetti ottimizzando la disposizione dei tasselli e delle lamelle del battistrada, riducendo significativamente la rumorosità interna e migliorando il comfort di guida. Questo rende il Michelin Primacy 5 un’opzione interessante per chi cerca un’esperienza di guida più silenziosa e rilassata.

UN PASSO AVANTI NELLA SOSTENIBILITÀ PER PRIMACY 5

Michelin prosegue il suo impegno nella riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’approccio “All Sustainable”. Il Primacy 5 migliora del 6% il proprio ciclo di vita ambientale rispetto alla generazione precedente, considerando tutte le fasi: dallo sviluppo alla produzione, fino all’utilizzo e allo smaltimento. Inoltre, la riduzione della resistenza al rotolamento del 5% contribuisce a un minore consumo di carburante nei veicoli endotermici e a una maggiore autonomia nei veicoli elettrici, riducendo le emissioni di CO2.

MICHELIN PRIMACY 5 IN 88 MISURE ENTRO IL 2025

Michelin ha avviato la produzione del Primacy 5 in diversi stabilimenti nel mondo, incluso quello in Italia a Cuneo, un centro di riferimento per innovazione e industrializzazione all’interno del Gruppo. Il nuovo pneumatico sarà disponibile in 88 misure entro il 2025, con una prima tranche di 64 misure già commercializzate in Europa a partire da gennaio e un’espansione in Asia e altre aree dal marzo 2025.