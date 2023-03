Test pneumatici estivi 2023: la classifica Tyre Reviews

Per gli automobilisti che fanno il cambio gomme stagionale (invernali – estive) o semplicemente quelli che si troveranno a cambiare le gomme estive usurate, troveranno interessanti i risultati del test gomme estive 2023 misura 205/55 R16 91V. Il portale specializzato Tyre Reviews ha messo a confronto 13 gomme estive, dalle marche premium a quelle budget, per decretare quali sono quelle più performanti. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme estive.

PNEUMATICI ESTIVI O ALL SEASON? ECCO COME SCEGLIERE

Gli automobilisti che affrontano condizioni invernali rigide sporadicamente ma con temperature spesso dai 7 °C in giù possono trovare nelle gomme 4 stagioni una valida alternativa per comfort, sicurezza e conformità alle disposizioni sulla dotazione invernale (obbligo di catene a bordo su alcune strade). Il mercato degli pneumatici All Season è in forte crescita nonostante le criticità che hanno impattato maggiormente sulle vendite di gomme estive e invernali. Chi invece percorre strade con un clima più mite e affronta la neve solo nei weekend in montagna può utilizzare calze o catene da neve da tenere nel bagagliaio. Se sei indeciso sulla scelta il video #SicurEDU di seguito ti aiuterà a chiarire le idee.

IL TEST PNEUMATICI ESTIVI 2023 DI TYRE REVIEWS MISURA 205/55 R16 91V

Il test pneumatici estivi 2023 di Tyre Reviews ha messo a confronto le gomme estive in ambiti tipici del clima estivo, da asciutto a bagnato, equipaggiando una Volkswagen Golf. Le prove hanno riguardato:

bagnato – maneggevolezza, aquaplaning e frenata (da 80 a 5 km/h);

– maneggevolezza, aquaplaning e frenata (da 80 a 5 km/h); asciutto – maneggevolezza e frenata (da 100 a 5 km/h);

– maneggevolezza e frenata (da 100 a 5 km/h); rumorosità ;

; resistenza al rotolamento, che impatta sul consumo di carburante;

di carburante; prezzo.

RISULTATI TEST PNEUMATICI ESTIVI 2023 MISURA 205/55 R16 91V

Le gomme estive più performanti nel test 2023 di Tyre Reviews, rivelano profonde differenze nelle prestazioni sul bagnato. Quando si tratta di scegliere gli pneumatici auto, il prezzo basso non garantisce alti livelli di sicurezza ed efficienza, come nel caso delle gomme Double Coin. Ecco nel dettaglio la classifica con pro e contro dall’ultima posizione alla prima e i commenti del magazine.

13. Double Coin DC99

Pro: “Rumorosità bassa”.

Contro: “Livelli pericolosamente bassi di aderenza sul bagnato con spazi di frenata sul bagnato estremamente lunghi, peggiore resistenza all’aquaplaning, aderenza molto bassa sull’asciutto con scarso equilibrio, elevata resistenza al rotolamento”.

12. Nankang Econex NA1

Pro: “Pneumatico divertente da guidare, aderenza sull’asciutto”.

Contro: “Scarsa aderenza sul bagnato, lunga distanza di frenata su asciutto e bagnato, bilanciamento del sovrasterzo su asciutto e bagnato non ideale, scarsa resistenza all’aquaplaning, elevata resistenza al rotolamento”.

11. GT Radial FE2

Pro: “Buona maneggevolezza su asciutto e bagnato, bassa resistenza al rotolamento”.

Contro: “Spazio di frenata sul bagnato, resistenza all’aquaplaning media”.

10. Toyo Proxes Comfort

Pro: “Bassa rumorosità, resistenza al rotolamento molto bassa, buona frenata sull’asciutto”.

Contro: “Frenata lunga sul bagnato, manovrabilità media su asciutto e bagnato”.

9. Vredestein Ultrac

Pro: “Eccellente maneggevolezza sul bagnato, la migliore resistenza all’aquaplaning in prova, buona frenata sull’asciutto”.

Contro: “Elevata resistenza al rotolamento, elevata rumorosità esterna”.

8. Kumho Ecsta HS52

Pro: “Ottima manovrabilità sull’asciutto, brevi spazi di frenata sull’asciutto, buona resistenza all’aquaplaning, bassa rumorosità esterna”.

Contro: “Aderenza media sul bagnato”.

7. Hankook Ventus Prime 4

Pro: “Brevi spazi di frenata sul bagnato, ottima manovrabilità sull’asciutto, frenata breve sull’asciutto, buona resistenza al rotolamento”.

Contro: “Bassa resistenza all’aquaplaning, elevata rumorosità esterna”.

6. Falken ZIEX ZE310 EcoRun

Pro: “Buona frenata sul bagnato, ottima resistenza all’aquaplaning, buona maneggevolezza sull’asciutto, buoni livelli di comfort”.

Contro: “Frenata media sull’asciutto, elevata resistenza al rotolamento”.

5. Michelin Primacy 4+

Pro: “Eccellente aderenza sul bagnato con brevissime frenate sul bagnato e buona manovrabilità sul bagnato, resistenza all’aquaplaning molto elevata, bassa rumorosità, elevati livelli di comfort, bassa resistenza al rotolamento”.

Contro: “Maneggevolezza sull’asciutto lento con grip limitato in manovrabilità e frenata”.

4. Goodyear EfficientGrip Performance 2

Pro: “Pneumatico molto ben bilanciato, ottima manovrabilità sul bagnato, ottima manovrabilità sull’asciutto, bassa rumorosità, buoni livelli di comfort, bassa resistenza al rotolamento”.

Contro: “Resistenza all’aquaplaning leggermente nella media, frenata prolungata sull’asciutto”.

3. Bridgestone Turanza T005

Pro: “Ottima aderenza sul bagnato, buona resistenza all’aquaplaning, ottima frenata sull’asciutto, resistenza al rotolamento estremamente bassa”.

Contro: “Frenata prolungata sul bagnato, manovrabilità lenta sull’asciutto, elevata rumorosità esterna”.

2. Pirelli Cinturato P7 C2

Pro: “Pneumatico molto ben bilanciato, eccellente su asciutto e bagnato, bassa rumorosità, buoni livelli di comfort, bassa resistenza al rotolamento”.

Contro: “Resistenza media all’aquaplaning”.

1. Continental PremiumContact 7

Pro: “Il più alto livello di aderenza sul bagnato in generale, netto vantaggio nella frenata sul bagnato con la manovrabilità sul bagnato più veloce, la frenata sull’asciutto più breve e la migliore manovrabilità sull’asciutto”.

Contro: “Media resistenza al rotolamento, media resistenza all’aquaplaning, maggiore rumorosità esterna”.