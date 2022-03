Test gomme estive 235/55 R18 SUV: la classifica Autobild 2022

Autobild mette alla prova 10 gomme estive per SUV 235/55 R18: ecco i risultati del test su asciutto, bagnato e in fuoristrada

Il test gomme estive 235/55 R18 di Autobild mette a confronto 10 modelli di pneumatici estivi per SUV. Nella comparativa sono state messe alla prova anche le gomme più economiche per SUV dei brand Imperial e General Grabber, accanto ai Costruttori più noti. Ecco quali sono le gomme stive per SUV più performanti secondo la rivista tedesca.

TEST GOMME ESTIVE 235/55 R18 PER SUV 2022

Le prove condotte da Autobild, hanno evidenziato pro e contro delle gomme estive SUV nella dimensione 235/55 R18. Il magazine ha selezionato questa misura poiché equipaggia un segmento di vetture in costante crescita, i SUV medi come Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Volvo XC40 o anche i modelli crossover, come l’Audi A6 Allroad e simili. Visto che generalmente gli acquirenti di Sport Utility Vehicle ambiscono a prestazioni che vanno oltre l’asfalto, il test delle gomme estive per SUV Autobild ha valutato l’efficacia degli pneumatici anche su sterrato. A questa pagina invece puoi vedere i risultati dei test gomme estive TCS nelle misure 185/65 R15 e 215/60 R16. Ecco nei dettagli le prove e di seguito i risultati del test dalle gomme peggiori alle migliori.

– Prova in fuoristrada: la forza di trazione è misurata come accelerazione (su erba/fango) e rispetto a una massa inerziale con timone e cella di carico (su ghiaia/sabbia). Le prove sono effettuate con trazione posteriore e modalità 4×4 con almeno due passaggi;

– Test gomme su bagnato: viene misurata la resistenza all’aquaplaning e la distanza di frenata su bagnato. Nel test aquaplaning è misurata la velocità che l’auto raggiunge prima del galleggiamento delle gomme. Nella prova di frenata sul bagnato, si misura la distanza di frenata da una velocità di 100 km/h;

– Test gomme su asciutto: stessa prova di frenata da 100 km/h e misurazione dei tempi medi ottenuti nel test di manovrabilità. Inoltre il test gomme estive SUV di Autobild ha valutato anche il rumore di transito a 50 km/h e la resistenza al rotolamento. Ecco i risultati in dettaglio con pro e contro.

10. GOMME ESTIVE IMPERIAL ECOSPORT SUV

– Pro: Trazione su erba e ghiaia, Prezzo;

– Contro: Prestazioni limitate su bagnato, Distanza di frenata pericolosamente lunga su bagnato, Manovrabilità e sottosterzo su tutte le superfici;

9. GOMME ESTIVE GENERAL TIRE GRABBER GT PLUS SUV

– Pro: Elevata trazione su ghiaia, Distanza di frenata su bagnato e asciutto;

– Contro: Trazione media sull’erba, Manovrabilità e sottosterzo su pendii asciutti e bagnati, Comfort moderato;

8. GOMME ESTIVE SUV PIRELLI SCORPION VERDE

– Pro: Equilibrate in fuoristrada e su pendii bagnati, buone prestazioni nella resistenza all’aquaplaning;

– Contro: Distanza di frenata su bagnato, Risposta sterzo lenta, Tendenza lieve al sottosterzo su asciutto;

7. GOMME ESTIVE MAXXIS VICTRA SPORT 5 SUV

– Pro: Maneggevolezza in fuoristrada e su pendii bagnati, Distanza di frenata su asciutto;

– Contro: Trazione moderata sulla sabbia, Distanza di frenata su bagnato, Resistenza al rotolamento;

6. GOMME ESTIVE SUV TOYO PROXES COMFORT

– Pro: Elevata resistenza all’aquaplaning, Ottima aderenza su bagnato, Maneggevolezza su bagnato e asciutto, Brevi spazi di frenata su asciutto, Comfort;

– Contro: Trazione mediamente efficace su erba bagnata;

5. GOMME ESTIVE NEXEN N’FERA SPORT SUV

– Pro: Migliore prestazione in aquaplaning e maneggevolezza su bagnato, Distanza di frenata su asciutto, Prezzo;

– Contro: Trazione mediamente efficace su erba bagnata, Resistenza al rotolamento;

4. GOMME ESTIVE SUV MICHELIN PRIMACY 4

– Pro: Prestazioni equilibrate, Distanza di frenata su asciutto; Resistenza al rotolamento e risparmio carburante;

– Contro: Mediamente efficace in aquaplaning, Prezzo elevato;

3. GOMME ESTIVE FALKEN AZENIS FK510 SUV

– Pro: Convincenti su asciutto e bagnato, Maneggevolezza e precisione di guida, Spazi di frenata brevi;

– Contro: Trazione su fango moderata, Elevata resistenza al rotolamento;

2. GOMME ESTIVE HANKOOK VENTUS S1 EVO3 SUV

– Pro: Migliori prestazioni in fuoristrada e su pendii asciutti, Buona trazione su ghiaia e terreno fangoso, Maneggevolezza su asciutto, Distanza di frenata su bagnato e asciutto, Prezzo;

– Contro: Nessuno;

1. GOMME ESTIVE GOODYEAR EFFICIENTGRIP 2 SUV

– Pro: Ottime caratteristiche di guida su tutte le superfici, Maneggevolezza su bagnato e asciutto, Distanza di frenata su bagnato e asciutto, Elevato comfort di marcia, Bassa resistenza al rotolamento;

– Contro: Nessuno;