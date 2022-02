Test gomme estive 2022: i risultati di 34 modelli da 15 e 16 pollici

Il Touring Club Svizzero ha messo alla prova 34 pneumatici estivi 185/65 R15 e 215/60 R16: ecco quali sono migliori nei test gomme estive 2022

Puntuale come sempre il test gomme estive 2022 del Touring Club Svizzero (TCS) aiuta a scegliere gli pneumatici estivi più sicuri tra quelli più recenti sul mercato. La tornata dei test più recenti ha messo a confronto complessivamente 34 gomme da 15 e 16 pollici. Stavolta tra le gomme estive 185/65 R15 e 215/60 R16 nessuno è stato bocciato e solo uno pneumatico è consigliato con riserva.

TEST GOMME ESTIVE 2022

I risultati dei test gomme estive 2022 del TCS (in video qui sotto) dimostrano che le prestazioni degli pneumatici estivi possono ancora migliorare e ambire alle 5 stelle. Ma anche che le differenze tra pneumatici di prima e seconda linea dello stesso Costruttore non influenzano la sicurezza di guida. I test effettuati dal TCS hanno associato un punteggio a 12 criteri di valutazione tra:

– prove di guida su fondo stradale asciutto e bagnato;

– usura delle gomme estive;

– rumorosità;

– consumo di carburante;

TEST GOMME ESTIVE 2022 MISURA 185/65 R15

Il test delle gomme estive 185/65 R15 è volto a consigliare la scelta dei migliori pneumatici per utilitarie, come VW Polo, Citroen C3, Mazda 2, Renault Clio, Mercedes classe A, Seat Ibiza, etc. È quindi una misura molto diffusa anche nelle proposte dei Costruttori, tant’è che sono 16 i modelli di gomme estive da 15 pollici messi alla prova, in ordine alfabetico:

– BFGoodrich Advantage;

– Bridgestone Turanza T005;

– Continental EcoContact 6;

– Cooper CS7;

– Dunlop Sport Bluresponse;

– Falken Sincera Sn110 Ecorun;

– Firestone Roadhawk;

– Fulda EcoControl HP2;

– Giti GitiSynergy H2;

– Goodyear EfficientGrip Performance 2;

– Laufenn G Fit EQ+;

– Matador MP47 Hectorra 3;

– Michelin Primacy 4;

– Pirelli Cinturato P1 VERDE;

– Semperit Speed-Life 3;

– Vredestein Ultrac;

Nel video qui sotto puoi vedere i risultati del test sugli pneumatici estivi 2022 da 15 pollici, riassunti anche nella tabella di seguito e ordinati in base al punteggio.

TEST GOMME ESTIVE 2022 MISURA 215/60 R16

Tra le gomme estive 2022 nella misura 215/60 R16, non tutti gli pneumatici sono consigliati, secondo il TCS, con particolare riguardo alle gomme estive Kormoran (penalizzate in sicurezza). Rispetto alla misura più piccola, le gomme da 16 pollici sono molto frequenti soprattutto su SUV medi, come Skoda Karoq, Mazda CX-3, Seat Ateca, Fiat 500X ed Honda HR-V. I modelli sottoposti alla prova, in ordine alfabetico sono:

– Barum Bravuris 5hm;

– Bridgestone Turanza t005;

– Continental PremiumContact 6;

– Debica Presto hp2;

– Dunlop Sport Bluresponse;

– Esa+tecar Spirit Pro;

– Firestone Roadhawk;

– Hankook Ventus Prime 3 k125;

– Kleber Dynaxer hp4;

– Kormoran Road Performance;

– Kumho Ecowing es31;

– Lassa Competus h/p;

– Michelin Primacy 4;

– Nankang eco-2+;

– Nokian Tyres Wetproof;

– Sava Intensa hp 2;

– Semperit Speed-life 3;

– Toyo Proxes Comfort;

Di seguito il video del test sugli pneumatici estivi 2022 da 16 pollici con una sintesi dei risultati, riportati anche nella tabella più in basso.