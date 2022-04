Test gomme 4 stagioni camper e furgoni 2022: 6 modelli provati da Autobild

6 pneumatici all season 225/65 R16 C a confronto nel test gomme 4 stagioni camper e furgoni 2022: ecco le valutazioni di Autobild

Le gomme 4 stagioni per camper sono la scelta più diffusa quando si trascorrono le vacanze su una casa mobile in diversi periodi dell’anno. Non di rado sono l’equipaggiamento scelto anche per i veicoli commerciali leggeri e quindi con un occhio particolare al risparmio dei costi. Ma quali sono le gomme 4 stagioni camper e furgoni 2022 più sicure? La rivista tedesca Autobild ha messo a confronto 6 gomme all season nella misura 225/65 R16 C e di seguito trovate i risultati.

TEST GOMME 4 STAGIONI CAMPER E FURGONI 2022

Il test gomme 4 stagioni di Autobild ha messo a confronto 6 pneumatici all season misura 225/65 R16 C, montati su un Fiat Ducato. Gli pneumatici elencati in ordine alfabetico sono:

– Bridgestone Duravis All Season;

– Continental VanContact 4Season;

– Goodyear Vector 4Seasons Cargo;

– Michelin Agilis CrossClimate;

– Rotalla Setula Van 4 Season RA05;

– Yokohama BluEarth-Van All Season RY61;

Le gomme 4 stagioni per camper e furgoni sono state valutate su asciutto, bagnato e neve, considerando anche l’aspetto ambientale (resistenza al rotolamento e consumo di carburante) e prezzo. Ecco quali sono i risultati del test con le caratteristiche rilevanti, pro e contro per ogni modello, dalla posizione più bassa della classifica alle gomme più performanti.

6.BRIDGESTONE DURAVIS ALL SEASON

– Prezzo (in Germania): 760 €;

– Giudizio: Consigliato con riserva;

– Pro: Prestazioni convincenti su ghiaccio e neve, Comfort di marcia;

– Contro: Aderenza e spazi di frenata su pendii, su asciutto e su bagnato, Elevata resistenza al rotolamento;

5.YOKOHAMA BLUEARTH-VAN ALL SEASON RY61

– Prezzo (in Germania): 635 €;

– Giudizio: Soddisfacente;

– Pro: Maneggevolezza su bagnato, Comfort di marcia, Prezzo, Resistenza al rotolamento;

– Contro: Comportamento in curva, Sottosterzo su neve, Spazi di frenata su bagnato e asciutto;

4.GOODYEAR VECTOR 4SEASONS CARGO

– Prezzo (in Germania): 895 €;

– Giudizio: Soddisfacente;

– Pro: Prestazioni convincenti su ghiaccio e neve, Maneggevolezza su bagnato, Comfort di marcia;

– Contro: Riserva di sicurezza sull’aquaplaning, Spazi di frenata su asciutto, Prezzo;

3.CONTINENTAL VANCONTACT 4SEASON

– Prezzo (in Germania): 875 €;

– Giudizio: Soddisfacente;

– Pro: Prestazioni adeguate in condizioni invernali, Buona riserva di sicurezza sull’aquaplaning, Maneggevolezza su bagnato e asciutto;

– Contro: Spazio di frenata su asciutto e bagnato, Prezzo;

2.ROTALLA SETULA VAN 4 SEASON RA05

– Prezzo (in Germania): 395 €;

– Giudizio: Buono;

– Pro: Prestazioni adeguate in condizioni invernali, Buona riserva di sicurezza sull’aquaplaning, Manovrabilità sicura su bagnato e asciutto, Prezzo, Resistenza al rotolamento;

– Contro: Spazio di frenata su asciutto leggermente più lungo;

1.MICHELIN AGILIS CROSSCLIMATE

– Prezzo (in Germania): 1040 €;

– Giudizio: Esemplare;

– Pro: Prestazioni bilanciate in tutte le condizioni atmosferiche, Ottima riserva di sicurezza sull’aquaplaning, Comportamento dello sterzo armonioso e Ottime performance in frenata;

– Contro: Prezzo molto alto;