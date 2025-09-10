SuperService: sconto fino a 90 € sugli pneumatici Goodyear o Dunlop

SuperService, la rete di centri specializzati firmata Goodyear, rilancia per il quinto anno consecutivo “Car Voucher”, l’iniziativa che abbina l’acquisto di pneumatici premium a un vantaggio concreto per la manutenzione dell’auto. Con l’acquisto di 4 pneumatici Goodyear o Dunlop – estivi, quattro stagioni, 4×4 o SUV (se non conosci le differenze, questo test ha misurato la distanza di frenata con gomme estive, invernali e all season) – i clienti possono ricevere un buono sconto fino a 90 euro, utilizzabile per servizi di cura e interventi sul veicolo.

COME FUNZIONA IL BUONO SCONTO SUPERSERVICE GOODYEAR

Il meccanismo è semplice e calibrato sulle esigenze reali degli automobilisti. Il valore del voucher varia in base alle dimensioni dei cerchi:

30 € per 16” e 17” ;

; 60 € per 18” ;

; 90 € per 19” o superiori.

In questo modo, l’iniziativa premia chi sceglie soluzioni di fascia medio-alta e garantisce un ritorno immediato su un investimento già necessario, quello delle gomme nuove. Per i dealer, invece, si apre la possibilità di pianificare appuntamenti di manutenzione auto anche dopo il rientro dalle ferie, assicurando continuità di flusso e servizi aggiuntivi. La promozione è valida fino al 30 settembre e rappresenta una leva efficace sia per il sell-out estivo sia per la fidelizzazione a lungo termine.

GOODYEAR: UN SUCCESSO CONFERMATO DAI NUMERI

“Car Voucher si conferma ogni anno una leva importante per sostenere il sell-out durante il periodo delle ferie, con un aumento di pratiche e valore erogato all’utente di +150%”, ha dichiarato Marco Prosdocimi, Retail Director di Goodyear Italia. Un segnale chiaro che la combinazione tra prodotto premium e incentivo mirato non solo stimola le vendite, ma rafforza anche la relazione tra cliente e punto vendita.

SUPERSERVICE: LA RETE GOODYEAR IN ITALIA

Accanto a Car Voucher, resta attivo anche SuperCheck: un check-up gratuito con dieci controlli fondamentali su pneumatici e veicolo. Si tratta di un servizio aggiuntivo che amplia il ruolo dei dealer da semplici rivenditori a consulenti di mobilità e sicurezza, rafforzando il posizionamento dei centri come poli di fiducia per la manutenzione a 360°. Con oltre 330 punti vendita in Italia, 1.500 professionisti e un milione di clienti serviti ogni anno, SuperService si conferma una realtà strategica per chi cerca qualità, sicurezza e innovazione.