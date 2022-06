Sostituzione pneumatici: il collaudo direttamente dal gommista

Novità nella sostituzione pneumatici con modelli diversi: non sarà più necessario il collaudo in Motorizzazione ma basterà una dichiarazione del gommista

Per la sostituzione pneumatici non è più necessario il collaudo (visita e prova) in Motorizzazione, essendo d’ora in poi sufficiente una dichiarazione scritta dell’officina esecutrice dei lavori, fermo restando l’aggiornamento del libretto di circolazione. Lo scorso 24 giugno è uscito infatti in Gazzetta Ufficiale il decreto del MIMS 19 maggio 2022 che aggiorna gli allegati A e B del DM 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione, aggiungendo l’installazione dei sistemi ruote alle operazioni non più subordinate a visita e prova presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

DM 8 GENNAIO 2021 SULL’ACCERTAMENTO DELLE MODIFICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI

Come forse alcuni di voi ricorderanno il decreto ministeriale 8/1/2021 aveva individuato una serie di modifiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, in deroga all’articolo 78 del Codice della Strada, il collaudo in Motorizzazione non era più richiesto, potendo bastare una semplice dichiarazione formale dell’autofficina o del centro autorizzato che ha effettuato il lavoro. Tali modifiche erano:

– sostituzione serbatoio GPL sia su veicoli omologati fin dall’origine con sistema di alimentazione GPL che su veicoli adattati;

– installazione o rimozione del gancio di traino o attacco sferico sui veicoli delle categorie internazionali: M1 (auto fino a 9 posti) e N1 (veicoli per il trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5 t);

– installazione doppi comandi per veicoli da adibire a esercitazioni ed esami di guida (solo autovetture);

– E installazione di alcuni adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili.

Per approfondimenti sul DM 8 gennaio 2021 cliccate qui.

SOSTITUZIONE PNEUMATICI: COSA CAMBIA CON IL DECRETO 19 MAGGIO 2022

Ebbene, con la pubblicazione in G.U. del decreto del MIMS 19 maggio 2022, alle varie modifiche che non richiedono più il collaudo in Motorizzazione è stata aggiunta la sostituzione degli pneumatici di auto e veicoli in genere con modelli diversi rispetto alle misure delle case di produzione, purché omologati e rientranti tra quelli previsti per tipo funzionale del veicolo.

SOSTITUZIONE PNEUMATICI: PRATICHE IN OFFICINA MA RESTA L’OBBLIGO DI AGGIORNARE IL LIBRETTO

In altri termini la norma, fortemente voluta da CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa), prevede che sarà direttamente l’officina autorizzata a effettuare le pratiche un tempo in capo alla Motorizzazione, comportando una netta riduzione delle tempistiche della procedura. Al termine dell’intervento l’officina rilascerà una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte, che a sua volta l’intestatario del veicolo dovrà consegnare in Motorizzazione per l’aggiornamento del libretto di circolazione (che resta sempre necessario). Si attendono a breve ulteriori comunicazioni sia dal MIMS che dalle associazioni di categoria sulle procedure applicative della nuova norma.