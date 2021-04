Sava presenta All Weather: le gomme 4 stagioni da 14 a 18 pollici

Sava rinnova la gamma di pneumatici 4 stagioni budget, presentando le Sava All Weather, che saranno disponibili entro il 2022

Le gomme 4 stagioni Sava fanno spazio al nuovo All Weather, lo pneumatico per tutto l’anno del Brand Goodyear. Sempre più automobilisti infatti guardano con interesse alle gomme All Season per poter circolare sulle strade sottoposte ad ordinanze eliminando così il costo del cambio gomme invernali. E Sava cavalca l’onda aggiornando la gamma di gomme 4 stagioni da 14 a 18 pollici.

GOMME 4 STAGIONI: CRESCE L’OFFERTA DI GOMME BUDGET

Secondo i dati del Brand di gomme sloveno che fa parte del Gruppo Goodyear ormai dal 2006, l’interesse per gli pneumatici quattro stagioni coinvolge un quinto degli automobilisti. E’ quanto uno Studio IPSOS sugli pneumatici All season ha fatto emergere tra Germania, Italia, Gran Bretagna e Polonia. Le gomme 4 stagioni conservano un più rapido incremento – secondo l’azienda – con un tasso di crescita medio annuo del +31% tra il 2014 e il 2019. E questo ha spinto sempre più Produttori a puntare sulle gomme di prima, seconda e terza linea per un ventaglio più soddisfare un bacino ampio di automobilisti. Il Sava All Weather è sicuramente tra questi poiché progettato tenendo conto della variabilità delle strade europee. In cima alle peculiarità ci sono la durata e le prestazioni su superfici stradali bagnate o innevate, afferma il produttore.

GOMME 4 STAGIONI SAVA ALL WEATHER

La marcatura 3PMSF delle gomme Sava All Weather con il simbolo del fiocco di neve all’interno delle tre cime montuose, confermano che è adatto alle condizioni invernali. Tuttavia, bisogna ricordare che le gomme 4 stagioni non sono pensate per un impiego in condizioni invernali impegnative, dove è meglio adottare pneumatici invernali. Le novità delle gomme Sava All Weather sono:

– Nel disegno del battistrada con scanalature a forma di V, per aumentare la resistenza all’aquaplaning e l’aderenza su superfici scivolose;

– La combinazione di lamelle longitudinali diritte con lamelle di forma ondulata, che crea spigoli multidirezionali per aumentare l’attrito sulla neve;

– Il mix di polimeri nella mescola, che ottimizza la durata e il basso consumo di carburante, secondo l’azienda;

GOMME SAVA 4 STAGIONI 2022

La mescola del battistrada delle gomme Sava All Weather, precisa il produttore, offre una migliore resistenza all’usura con conseguente resa chilometrica. La resistenza al rotolamento è caratterizzata da una bassa generazione di calore, che quindi contribuisce a un minore consumo di energia. Saranno disponibili anche in Italia, nelle dimensioni da 14 a 18 pollici ma con una gamma completa non prima del 2022.