Marchi e produttori di pneumatici: le parentele dei 5 top brand

Quando ci si rivolge al gommista per il cambio degli pneumatici non è raro vedersi proporre un treno di gomme dal marchio pressoché sconosciuto. Il professionista solitamente provvede a rassicurare l’avventore spiegando che si tratta di una “sottomarca” di un brand famoso e affermato. Non sempre la spiegazione fornita dal gommista riesce a convincere il cliente, il quale probabilmente non conosce i cosiddetti marchi di seconda linea, sub-brand dei produttori più affermati. Vi proponiamo oggi un dettagliato grafico grazie nel quale sono evidenziati i 5 top brand, elencati per volumi di vendita, e i loro marchi satellite con i quali vengono commercializzate le gomme di seconda linea.

Articolo aggiornato il 1 dicembre 2020 alle ore 8:00

DIFFIDENZA INGIUSTIFICATA PER LE SECONDE LINEE

Molte Case produttrici di pneumatici offrono sul mercato prodotti di categorie diverse, posizionati prevalentemente su fasce di prezzo inferiori rispetto alle gomme di marchi “premium”. I produttori possono coprire più segmenti di mercato offrendo alternative a un’utenza quanto mai vasta ed eterogenea. Sulle gomme di seconda linea aleggia spesso un’aura di diffidenza, molti le ritengono un prodotto di scarsa qualità e il prezzo basso spesso è una conferma a queste congetture (Leggi qui l’approfindimento sulle gomme di seconda linea).

GOMME BUDGET, NON DIFETTOSE

Le gomme di seconda e terza linea nascono per soddisfare le esigenze di quegli automobilisti che accettano di rinunciare ad alcuni contenuti tecnologi ma pretendono da uno pneumatico sicurezza e affidabilità, godendo di un costo d’acquisto sensibilmente più basso rispetto a una gomma di brand premium. Non bisogna però fare confusione con le gomme di seconda scelta, queste, identiche ai modelli di prima linea, posseggono delle imperfezioni produttive che ne giustificano la commercializzazione a prezzo ridotto. (Diventa un esperto di pneumatici! tutti i segreti delle gomme in nello speciale che trovi qui).

GENEALOGIA DEI MARCHI TOP E DEI SUB-BRAND

Per fare chiarezza vi proponiamo un’infografica nella quale è spiegato a quali top brand appartengono i marchi di seconda linea. In questo modo è più facile associare e riconoscere i prodotti budget dei sub-brand e al prossimo cambio gomme ponderare con maggiore consapevolezza cosa acquistare. Clicca sull’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.