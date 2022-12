Rodaggio pneumatici nuovi e frenata: come farlo nel modo corretto

Facciamo chiarezza sul rodaggio degli pneumatici nuovi: ecco perché e quando è consigliato, per quanti km e come andrebbe eseguito

Il rodaggio degli pneumatici nuovi è davvero necessario? In questa guida sfateremo alcuni miti e credenze per spiegare a cosa serve il rodaggio delle gomme auto dopo averle installate. Inoltre spieghiamo quali sono i consigli utili alla guida con le gomme nuove e gli errori da evitare subito dopo aver montato gli pneumatici nuovi.

RODAGGIO PNEUMATICI NUOVI: A COSA SERVE

Il rodaggio degli pneumatici nuovi è molto più diffuso tra i motociclisti avvezzi a chiudere le gomme, un traguardo più psicologico che di effettiva utilità. Ma lo stesso vale per gli automobilisti, che generalmente prestano maggiore attenzione al rodaggio di dischi e pastiglie freno nuovi, quasi sempre su consiglio del meccanico. E visto che molti automobilisti ce l’hanno chiesto, abbiamo pensato di approfondire l’argomento. Secondo le indicazioni di un noto Costruttore di pneumatici, il rodaggio pneumatici nuovi serve sia all’automobile sia al conducente e ha due importanti scopi:

– le gomme nuove rendono meglio solo dopo alcuni chilometri. Farle durare più a lungo richiede una guida tranquilla per alcune decine di chilometri;

– le reazioni al volante con gli pneumatici nuovi sono più lente di quando gli pneumatici avevano il battistrada più usurato. E’ un aspetto a cui si fa caso maggiormente montando gli pneumatici nuovi della stessa marca e modello di quelli usurati. La profondità del battistrada è responsabile del cosiddetto “cedimento” della gomma ha un impatto sia sui cambi di direzione, sia sulle prime frenate su asciutto, a causa della maggiore deformazione dei tasselli. Man mano che il battistrada si usura, i tasselli sono soggetti a minore deformazione elastica e di conseguenza, la resistenza al rotolamento e la distanza di frenata su asciutto tendono a migliorare.

RODAGGIO PNEUMATICI NUOVI: PERCHÉ VA FATTO

Il rodaggio degli pneumatici nuovi è particolarmente consigliato soprattutto quando le gomme hanno subito un periodo di magazzino relativamente breve, nell’ordine di mesi. In questo periodo e durante la movimentazione le gomme nuove conservano ancora molte sostanze che contribuiscono a cambiarne il comportamento del battistrada dopo il montaggio e per alcuni chilometri di percorrenza. Ad esempio:

– i distaccanti utilizzati durante la cottura negli stampi, per facilitare il distacco degli pneumatici dalla matrice;

– gli antiossidanti nella mescola per prevenirne l’invecchiamento, che possono rendere le gomme più lisce.

COME FARE IL RODAGGIO PNEUMATICI NUOVI E PER QUANTI KM

La durata del rodaggio pneumatici nuovi consigliata è di circa 800 km, durante i quali non bisogna fare altro che guidare in modo più tranquillo. L’errore più frequente che si fa dopo aver montato le gomme nuove è invece quello di volerne mettere alla prova l’aderenza.

Cosa fare durante il rodaggio pneumatici nuovi:

– guidare moderatamente, prestando maggiore attenzione quando l’asfalto è bagnato soprattutto nei primissimi km dopo il montaggio;

– aumentare la distanza di sicurezza dagli altri veicoli poiché in frenata potrebbe essere necessario più spazio finché il battistrada non si pulisce dai lubrificanti usati in produzione.

Cosa non fare durante il rodaggio pneumatici nuovi:

– non accelerare in modo brusco, con l’intenzione di testare la motricità e l’aderenza delle nuove gomme;

– a meno di trovarti in una situazione di emergenza, non frenare energicamente confidando nelle migliori prestazioni delle gomme da nuove. Come detto non è affatto così: la frenata su asciutto migliora man mano che il battistrada si usura, ed è minima quando le gomme sono nuove.