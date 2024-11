Gli pneumatici sono uno degli elementi più importanti per la sicurezza di guida ed è naturale chiedersi quanto possano durare nel tempo. A differenza di altri componenti dell’auto, le gomme non si consumano solo per l’uso ma anche per il passare del tempo. È quindi fondamentale conoscere i limiti di durata degli pneumatici consigliati e sapere quando è il momento giusto per sostituirli. Nei prossimi paragrafi rispondiamo proprio alla domanda “Quanti anni possono durare le gomme auto?” con le raccomandazioni dei principali Costruttori di pneumatici.

QUANTI ANNI POSSONO DURARE LE GOMME AUTO MICHELIN

Michelin consiglia di controllare annualmente gli pneumatici una volta raggiunti i 5 anni di vita. Se non sono stati ancora sostituiti, i consigli generali degli esperti sono di cambiare le gomme entro i 10 anni dalla data di produzione (in questo articolo vedi come leggere il DOT), anche se il battistrada è ancora in buone condizioni. Questa regola vale per tutti gli pneumatici, indipendentemente dal loro stato visivo o dal chilometraggio percorso.

QUANTI ANNI POSSONO DURARE LE GOMME AUTO PIRELLI

Pirelli adotta una politica più cautelativa poiché pone l’accento su un controllo costante ma non si sbilancia su una cadenza precisa. “Sicuramente anche gli anni di vita dello pneumatico dal momento del primo montaggio incidono in modo importante sullo stato di usura; infatti, con lo scorrere del tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici la gomma può perdere o modificare alcune delle sue proprietà. Per questo motivo è bene rivolgersi a dei professionisti che sappiano verificare lo stato di usura del battistrada almeno una volta all’anno oppure ad ogni cambio stagionale.”

QUANTI ANNI POSSONO DURARE LE GOMME AUTO CONTINENTAL

Continental dichiara che: “Uno pneumatico correttamente conservato e inutilizzato fino a 5 anni può essere venduto come nuovo”. Chiaramente pesa molto come si conservano gli pneumatici. La soglia dei 10 anni dalla data di produzione è consigliata anche da Continental: vanno sostituiti senza alcuna eccezione.

QUANDO È NECESSARIO SOSTITUIRE LE GOMME ANCHE PRIMA DEI 10 ANNI?

Nonostante le linee guida generali, ci sono situazioni in cui è necessario o obbligatorio sostituire le gomme prima dei 10 anni: