Pneumatici di serie con l’auto nuova: le classifiche Marche migliori

La soddisfazione degli automobilisti statunitensi sugli pneumatici di serie su auto, SUV e Pick-up nuovi ha subito un calo significativo nel 2025, secondo i risultati del sondaggio JD Power US Original Equipment Tire Customer Satisfaction Study. Il sondaggio ha rilevato una diminuzione di sette punti nella soddisfazione degli pneumatici di primo equipaggiamento, in particolare per la trazione e la maneggevolezza, che si attesta ora a 803 su una scala di 1.000 punti. Secondo JD Power è il più grande calo anno su anno registrato tra tutti i fattori analizzati. Ecco quali sono i Brand di gomme migliori secondo gli automobilisti USA.

FEDELTÀ DEI CLIENTI SUGLI PNEUMATICI DI SERIE

Innanzitutto, bisogna chiarire che le classifiche del sondaggio JD Power, derivano dalle risposte degli automobilisti, quindi considerano criteri soggettivi. Ben diversi invece sono i risultati dei test indipendenti sugli pneumatici che abbiamo raccolti qui:

Il sondaggio JD Power ha invece analizzato la soddisfazione degli automobilisti basandosi su quattro criteri principali:

Impressioni di Guida;

Usura degli pneumatici;

Trazione e maneggevolezza;

Aspetto degli pneumatici;

L’indagine ha inoltre suddiviso i veicoli in quattro segmenti distinti: lusso, autovetture, sport ad alte prestazioni e camion/utilitaria. I dati sono stati raccolti da 26.976 proprietari di veicoli dei modelli 2022 e 2024 tra luglio e dicembre 2024.

IL 39% DEI PROPRIETARI RESTA FEDELE AGLI PNEUMATICI DI SERIE SE HA PROBLEMI

L’analisi dei dati evidenzia che la qualità e le prestazioni degli pneumatici sono elementi determinanti per la fedeltà dei clienti. Secondo Jason Norton, direttore del benchmarking presso JD Power, “la trazione e la maneggevolezza in condizioni meteorologiche avverse rappresentano una delle principali preoccupazioni per gli automobilisti. Se le prestazioni degli pneumatici non soddisfano le aspettative, i clienti cercheranno alternative più affidabili”.

Un dato particolarmente rilevante emerso dallo studio è la correlazione tra problemi di trazione e maneggevolezza e il tasso di fedeltà dei clienti. I proprietari di veicoli che hanno riscontrato problematiche in questi ambiti mostrano una fedeltà inferiore di 19 punti percentuali rispetto a chi non ha avuto esperienze negative (39% contro 58%). Questo evidenzia come le prestazioni degli pneumatici in condizioni avverse, quali strade bagnate, innevate o ghiacciate, siano un fattore chiave nella scelta del marchio al momento della sostituzione. Dopo i primi due anni di utilizzo, la soddisfazione complessiva per gli pneumatici registra un’ulteriore diminuzione, passando da 796 a 790 punti.

LE MARCHE DI PNEUMATICI PIÙ APPREZZATE

Le classifiche dei marchi più apprezzati nei vari segmenti rivelano che Goodyear e Michelin dominano le preferenze degli automobilisti:

Segmento Lusso: Goodyear si posiziona al primo posto con 821 punti, seguita da Michelin (814) e Pirelli (801). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Segmento Autovetture: Goodyear si conferma leader con 815 punti, seguita da Yokohama (807) e Michelin (805). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Segmento Sport ad Alte Prestazioni: Michelin si aggiudica il primo posto per il secondo anno consecutivo con 818 punti, seguita da Goodyear (809). La media del segmento si attesta a 793 punti. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.