Pneumatici dalla Cina: scattano i nuovi dazi sull’importazione in UE

La Commissione europea ha reso effettivi i nuovi dazi rettificati sull’importazione di pneumatici dalla Cina. Il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea riguarda in particolare gli pneumatici per autobus e autocarro. Ecco i dettagli dell’ultima puntata di una diatriba legale a cui i rappresentanti dell’industria di pneumatici dalla Cina hanno impugnato rivolgendosi alla Corte di giustizia europea.

PRODUTTORI DI PNEUMATICI CINESI CONTRO I DAZI DI IMPORTAZIONE IN EUROPA

Il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2023/737 della Commissione del 4 aprile 2023 introduce definitivamente in misura rivista i dazi antidumping sulle importazioni di pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese. E’ quanto stabilito dal Tribunale europeo nel merito delle cause riunite T-30/19 e T-72/19 che vedevano i rappresentati dell’industria cinese di pneumatici opporsi alle misure stabilite dalla Commissione europea, accusando un vizio di procedura nella definizione dei costi e prezzi di vendita degli pneumatici importati in Europa.

I PRODUTTORI DI PNEUMATICI DALLA CINA COINVOLTI

La gazzetta ufficiale europea riporta che sebbene solo Aeolus Tyre Co., Ltd e Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd fossero le ricorrenti nelle cause T-30/19 e T-72/19, la Commissione ha ritenuto che il dazio rettificato fosse applicabile a tutte le società appartenenti ai rispettivi gruppi. Per Aeolus Group i produttori esportatori interessati sono:

Aeolus Tyre Co., Ltd;

Aeolus Tyre (Taiyuan) Co. Ltd;

Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd;

Pirelli Tyre Co., Ltd.

Per Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd i produttori esportatori interessati sono:

Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd;

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd.

NUOVI DAZI RETTIFICATI SULL’IMPORTAZIONE PNEUMATICI DALLA CINA

Dal 6 aprile 2023 vengono applicati con effetto retroattivo i dazi sull’importazione degli pneumatici autobus e autocarro. I nuovi dazi applicati sulla base del ricalcolo effettuato dalla Commissione europea vengono riscossi su tutti gli pneumatici importati nell’Unione europea anche nel periodo di sospensione intercorso durante la seconda indagine. In questo lasso di tempo infatti era stata disposta la registrazione delle importazioni. I dazi compensativi su ogni pneumatico autobus e autocarro nuovo o ricostruito importato dalla Cina in Europa a partire dal 13 novembre 2018 sono:

GITI Tire , 11,07 €;

, 11,07 €; Hankook Tire , 3,75 €;

, 3,75 €; Aeolus Tyre – Qingdao Yellow Sea Rubber – Pirelli Tyre , 39,77 €;

– – , 39,77 €; Zhongce Rubber Group – Weifang Yuelong Rubber – Hefei Wanli Tire, 57,28 €.

Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l’importo rettificato sulle importazioni relative ai produttori esportatori interessati e di rimborsare l’eventuale eccedenza già riscossa.