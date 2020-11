Pneumatici Avon: presentate le gomme 4 stagioni 2020

Cooper Tyres presenta le gomme 4 stagioni 2020: il debutto nel settore delle Allseason inizia con gli pneumatici quattro stagioni Avon AS7

Avon Tyres non vuole mancare al cambio pneumatici invernali e si inserisce in un settore che è diventato più grande di una semplice nicchia: quello delle gomme 4 stagioni. Dopo le gomme invernali Avon WV7 SNOW e WT7 SNOW il brand britannico di pneumatici presenta le gomme 4 stagioni Avon 2020. Ecco tutte le novità da sapere.

AVON ENTRA NEL MERCATO ALLSEASON CON LE GOMME 4 STAGIONI AS7

Le nuove gomme 4 stagioni Avon Tyres ampliano la gamma di pneumatici PCR (Passenger Car Radial) e SUV (Sport Utility Vehicle) con l’Avon AS7. Le gomme 4 stagioni Avon 2020 rispettano l’obbligo delle gomme invernali perché presentano la marcatura M+S (Fango e neve). A questa si aggiunge anche la marcatura 3PMSF (Fiocco di neve e montagna a tre picchi) che però non è obbligatoria. “Siamo entusiasti di aggiungere un prodotto per tutte le stagioni alla gamma Avon Tyres”, ha dichiarato Gavin Edwards, Direttore Generale del Centro Tecnico Europeo di Cooper Tire Europe. “Assieme alle nostre offerte dedicate per l’estate e l’inverno, l’AS7 offrirà ai consumatori il meglio di entrambe le tipologie”.

PNEUMATICI AVON ALL SEASON: LE NOVITA’ 2020

Le caratteristiche distintive delle gomme 4 stagioni Avon AS7 – spiega l’azienda – si basano su miglioramenti e componenti per offrire lunga durata. Le promesse sono un’impronta uniforme e usura ottimizzata; lamelle e scanalature laterali 3D che forniscono prestazioni ottimali in frenata sul bagnato ed evacuazione dell’acqua. Le nuove gomme quattro stagioni Avon fanno largo impiego di silice e resina per adattarsi alle temperature di tutto l’anno. Un aspetto da non sottovalutare nella scelta tra gomme 4 stagioni e invernali, come emerge dal test gomme 4 stagioni 2020. Se hai ancora dubbi nella scelta, guarda il video qui sotto sulle differenze.

GOMME 4 STAGIONI AVON: MISURE DA 15 A 19 POLLICI

Le gomme Avon 4 stagioni 2020 arrivano sul mercato con un’etichettatura europea B, frutto della progettazione presso la sede centrale di Avon a Melksham (Regno Unito). Le gomme quattro stagioni Avon AS7 saranno inizialmente disponibile in 19 misure con diametro cerchi da 15 pollici a 18 pollici. Altre 16 misure sono previste per il secondo trimestre del 2021, compresi gli equipaggiamenti con cerchi fino a 19 pollici.