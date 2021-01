Pneumatici auto in Europa: -23% le vendite nel 2020 per Covid

Le vendite di pneumatici auto in Europa 2020 sono positive solo grazie alle gomme 4 stagioni: ecco il bilancio dei produttori e la classifica dei mercati UE

Le vendite di pneumatici auto in Europa, come gran parte del mercato del ricambio e Original Equipment hanno subito un forte crollo: -23% le gomme auto nel 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus. I dati sono stati pubblicati nel rapporto dell’Associazione Europea di Produttori di pneumatici. Nel 2020 le limitazioni agli spostamenti hanno frenato l’uso dell’auto e l’acquisto di auto nuove, al punto che sono stati venduti oltre 46 milioni di pneumatici auto in Europa in meno.

PNEUMATICI AUTO IN EUROPA: VENDITE 2020

Il crollo di vendite di gomme auto in Europa più evidente pesa sul segmento di primo equipaggiamento (OE) auto (-23%) e camion (-18%). Se il fermo auto prolungato ha dato una spinta alla vendita di batteria auto durante l’estate, così non è stato per gli pneumatici di ricambio in estate e al cambio gomme invernale 2020. L’impatto dell’emergenza sanitaria è del -12% sugli pneumatici Replacement. Al cambio gomme 2020, le vendite di pneumatici auto in Europa hanno un solo trend positivo grazie alle gomme 4 stagioni. Come si può vedere dalla tabella sotto, le vendite di gomme all season sono aumentate del +5% rispetto al 2020. Mentre le gomme estive e invernali hanno avuto un calo fino al -20%. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

PNEUMATICI SCOOTER E TRUCK IN EUROPA

Gli altri settori di vendita degli pneumatici auto in Europa significativamente colpiti dall’epidemia, sono quelli delle gomme moto e scooter e truck (primo equipaggiamento e ricambio). Le attività dei trasportatori e fattorini sono continuate a ritmo frenetico anche durante i blocchi e forse solo questo ha limitato al -4% il calo di pneumatici di ricambio per mezzi pesanti. Inevitabile invece il crollo di vendite pneumatici per moto e scooter, nonostante il mercato delle vendite di motocicli sia in crescita nel 2020. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

I MAGGIORI PAESI PER VENDITE DI PNEUMATICI AUTO IN EUROPA 2020

Quali sono i maggiori Paesi per vendite di pneumatici auto in Europa? Nell’immagine qui sopra la Germania si conferma il primo Paese per vendite di gomme sul mercato del ricambio. Al secondo posto la Francia e al terzo l’Italia. Dal grafico si può scorgere anche un’evidenza interessante: solo la Turchia e la Norvegia hanno registrato un aumento di vendite gomme nel 2020. “La pandemia Covid-19, i ripetuti blocchi e le limitazioni alla mobilità, insieme alla crisi economica che ne è seguita, con la chiusura di alcuni impianti, hanno avuto un forte impatto sul settore degli pneumatici anche in termini di posti di lavoro” afferma Fazilet Cinaralp, segretario generale ETRMA.