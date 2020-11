Ecco la classifica delle migliori gomme 4 stagioni 2020 che si basa sulle valutazioni di tutti i test pneumatici All Season in Europa

Quali sono le migliori marche di pneumatici 4 stagioni del 2020? Ecco la classifica divisa per marca e modello delle migliori gomme All Season che hanno raccolto più punti nei test indipendenti condotti in giro per l’Europa.

IL REPORT DEI TEST SULLE GOMME QUATTRO STAGIONI IN EUROPA

La classifica delle migliori marche di gomme 4 stagioni 2020 di GripDetective è stata realizzata partendo dai test gomme 4 stagioni realizzati nel corso dell’anno 2020. Le valutazioni sono state rese omogenee traducendo i giudizi in una scala da 1 a 5: il massimo, 5, va agli pneumatici che hanno ottenuto il voto “ottimo” o equivalente, mentre “non consigliato” vale 1. Dividendo la somma dei punteggi di ciascun brand per il numero di prove effettuate, si ottiene il voto complessivo del marchio. Per non falsare l’ordine, sono stati inseriti solo i brand che sono stati testati in più di una prova.

LE MIGLIORI MARCHE DI PNEUMATICI ALL SEASON 2020

Prima di vedere quali sono le migliori gomme 4 stagioni 2020 per modello ecco la classifica delle migliori marche di pneumatici 4 stagioni 2020:

– 1. Goodyear 5 (3 test);

– 2. Michelin 4,62 (4 test);

– 3. Hankook 4,5 (3 test);

– 4. Bridgestone 4,37 (4 test);

– 5. Vredestein 4,37 (4 test);

– 6. Continental 4,25 (4 test);

– 7. Falken 4 (3 test);

– 8. BFGoodrich 4 (2 test);

– 9. Nexen 3,75 (2 test);

– 10. Maxxis 3,75 (2 test);

– 11. Nokian 2,7 (2 test);

– 12. Giti 2,25 (2 test);

– 13. Apollo 1,9 (2 test);

– 14. Toyo 1,8 2 (test);

– 15. Berlin Tires 1,7 (2 test).

LE MIGLIORI GOMME 4 STAGIONI 2020 PER MODELLO

Goodyear è in testa alla classifica con 3 test effettuati e 3 valutazioni al top grazie all’introduzione del nuovo Vector 4 seasons G3. Michelin Crossclimate +, in testa alla classifica 2019, quest’anno migliora ulteriormente piazzandosi al secodno posto. Al terzo posto troviamo Hankook, con il Kinergy 4S2 con una media di tutto rispetto: 4,5 punti su 5. Ecco di seguito la classifica delle migliori gomme All Season 2020 per modello:

– Goodyear Vector 4 seasons G3;

– Michelin Crossclimate +;

– Hankook Kinergy 4S2;

– Bridgestone Weather Control A005 Evo;

– Vredestein Quatrac;

– Continental AllSeasonContact;

– Falken EuroAllSeason AS210;

– BFGoodrich;

– Nexen;

– Maxxis.