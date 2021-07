Pneumatici auto: +44% le vendite in Europa nel secondo trimestre 2021

Le vendite di pneumatici in Europa tornano a crescere: le gomme auto estive sono più diffuse, ma gli pneumatici 4 stagioni crescono di più

Le vendite di pneumatici auto in Europa riprendono a crescere tornando ai livelli pre-Covid. Lo riporta l’Associazione Europea dei Produttori di Pneumatici e Gomma (ETRMA) nel bilancio delle vendite di pneumatici auto, moto, truck e agro in Europa del secondo trimestre 2021. Ecco tutti i dati in dettaglio.

IL BILANCIO ETRMA SULLE VENDITE DI PNEUMATICI IN EUROPA

Le limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza Coronavirus avevano inevitabilmente frenato l’uso dei veicoli e quindi le vendite di ricambi auto usurabili, tra cui gli pneumatici di ricambio per il mercato dell’aftermarket. Un paradigma invertito dalla ripresa delle attività e dall’allentamento delle limitazioni nelle zone bianche in Italia e nel resto d’Europa. Confrontando i dati del Q2 2021 con lo stesso periodo del 2019, si può osservare che il mercato degli pneumatici sta lentamente tornando allo stesso livello, in tutti i settori. Gli pneumatici 4 stagioni auto fanno la differenza con una crescita più marcata.

PNEUMATICI AUTO VENDUTI IN EUROPA NEL Q2 2021

Nel Q2 2021, le vendite di pneumatici di ricambio sono quasi allineate a quelle del 2019, quando furono venduti quasi 51 milioni di pneumatici. Dopo il calo a poco meno di 35 milioni di gomme vendute nel Q2 2020, il bilancio 2021 segna vendite per 50,2 milioni di pneumatici in Europa. Tra le gomme più vendute nel 2021, gli pneumatici estivi auto primeggiano per volumi (quasi 28 milioni), ma in calo del -6% rispetto al 2019. Al contrario invece le gomme 4 stagioni, sono cresciute nelle vendite del +37% rispetto al 2019, seppur con volumi minori. Clicca l’immagine sotto per vedere i dati a tutta larghezza.

VENDITE DI PNEUMATICI MOTO, TRUCK E AGRO IN UE

La stagione 2020 cancellata per i motociclisti ha evidentemente catalizzato anche la corsa al cambio pneumatici moto e scooter nel 2021 che era stato rimandato. Le gomme moto e scooter vendute in Europa nel Q2 2021 infatti sono cresciute del +4%. In notevole aumento anche gli pneumatici di ricambio truck (+9%), meglio del settore agro (+2%). “I risultati positivi del secondo trimestre in tutti i segmenti sono molto promettenti per la ripresa dell’industria degli pneumatici e per la società”, ha dichiarato Fazilet Cinaralp, segretario generale dell’ETRMA. “Siamo sollevati e fiduciosi di vederlo, anche grazie alla campagna vaccinale, il mondo sta ricominciando a muoversi”.