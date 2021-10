Pneumatici 4 stagioni: +20% le vendite in Europa, in calo quelle stagionali

Le vendite di pneumatici 4 stagioni continuano a rosicchiare volumi alle estive nel Q3 2021, ma le invernali restano stabili: ecco i dati del bilancio ETRMA

Le vendite di pneumatici 4 stagioni in Europa nel terzo trimestre 2021 sono le uniche a trainare il trend delle gomme di ricambio per il mercato aftermarket. Dai dati ufficiali comunicati dall’Associazione europea Costruttori di pneumatici e articoli in gomma (ETRMA), il bilancio delle gomme è rimasto invariato rispetto al 2020 e addirittura in calo rispetto a due anni fa. Ecco quante e quali gomme sono più vendute in Europa nel 2021.

PNEUMATICI 4 STAGIONI, INVERNALI ED ESTIVI VENDUTI IN EUROPA

Le vendite di pneumatici in Europa mostrano che il mercato del ricambio è stabile. Ma l’aspetto interessante, legato anche al periodo in cui per molti automobilisti si fa il cambio gomme invernali, riguarda gli pneumatici 4 stagioni. Nel terzo trimestre 2021, l’ETRMA rileva vendite complessive per 60,55 milioni di pneumatici in Europa, quasi le stesse del 2020, ma leggermente in calo rispetto al 2019. Dai dati emerge che le gomme invernali restano quasi invariate nelle vendite, questo poiché in condizioni di guida invernale molto rigide restano le gomme più sicure. Mentre una quota di gomme estive è stata erosa dalle gomme 4 stagioni. Ecco i dati in dettaglio:

– Pneumatici invernali venduti in Europa nel Q3 2021: 23,462 milioni (0% su Q3 2020 e -2% su Q3 2019);

– Pneumatici 4 stagioni venduti in Europa nel Q3 2021: 6,993 milioni (+20% su Q3 2020 e -2% su Q3 2019);

– Gomme estive vendute in Europa nel Q3 2021: 16,628 milioni (-11% su Q3 2020 e 0% su Q3 2019);

PNEUMATICI MOTO, TRUCK E AGRO: VENDITE IN CALO NEL Q3 2021

Gli altri settori Truck, Moto e Agro invece risultano tutti in calo. I più performanti nelle vendite di gomme in Europa, sono gli pneumatici Truck, sia come volumi sia come contrazione più limitata. Gli pneumatici Moto e Scooter e per il settore Agro invece diminuiscono in modo più marcato. Ecco i numeri in dettaglio:

– Pneumatici Truck venduti in Europa nel Q3 2021: 3,564 milioni (-1% su Q3 2020 e +2% su Q3 2019);

– Pneumatici Moto e scooter vendute in Europa nel Q3 2021: 2,179 milioni (-8% su Q3 2020 e +17% su Q3 2019);

– Gomme Agro vendute in Europa nel Q3 2021: 0,245 milioni (-16% su Q3 2020 e -7% su Q3 2019);

IL COMMENTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA COSTRUTTORI DI PNEUMATICI

“Come nel 2020, il fattore principale nel 2021 rimane la forte crescita nel segmento all season, nonostante il calo complessivo del mercato”, ha affermato Fazilet Cinaralp, segretario generale di ETRMA. “I dati mostrano anche che questo inizio di ripresa non è ancora consolidato per il nostro settore. Ci auguriamo che i prossimi mesi mostrino un trend più positivo”.