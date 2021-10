Cambio gomme invernali 2021: 5 consigli per il fai da te

Si avvicina il momento del cambio gomme invernali 2021 – 2022: ecco tutte le info utili su obbligo e sostituzione in fai da te

Il cambio gomme invernali 2021 si avvicina per molti automobilisti che passeranno dagli pneumatici estivi a quelli per l’inverno. Come sempre ci sono molti dettagli importanti da ricordare sull’obbligo, ma anche trucchi pratici per chi lo farà in fai da te. Ecco come affrontare in sicurezza la sostituzione degli pneumatici da estivi a invernali e i consigli più utili.

CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI 2021 – 2022: DOVE

Prima di passare ai consigli per la sostituzione in fai da te con gli errori da non fare, rivediamo quali sono le disposizioni di legge. Vediamo brevemente dove è necessario il cambio gomme invernali e quando scatta l’obbligo. In tutte le località interessate da ordinanze invernali (che pubblicheremo appena saranno comunicate) è necessario montare pneumatici con il fiocco di neve (consigliate) o di tipo M+S. In realtà le gomme invernali sono consigliate agli automobilisti che guidano in condizioni invernali mutevoli e con temperature stabilmente da 7 °C in giù. Se le condizioni non sono così rigide la scelta delle gomme 4 stagioni potrebbe essere una valida alternativa per tutto l’anno.

QUANDO SCATTA L’OBBLIGO GOMME INVERNALI 2021 – 2022

Quando scatta l’obbligo del cambio gomme invernali 2021: come ogni anno le gomme invernali sono obbligatorie dal 15 novembre esclusivamente sulle strade interessate dalle ordinanze con obbligo di catene a bordo. Si possono però già montare a partire dal 15 ottobre; solo da questa data in poi è legale circolare anche con gomme di un codice di velocità inferiore rispetto a quello sul libretto di circolazione o DUC (riquadro 3), ma fino alla lettera Q. Queste gomme dovranno essere obbligatoriamente smontate al termine delle ordinanze. Viceversa (stesso indice di velocità), non c’è alcun obbligo anche se è fortemente sconsigliato circolare con gomme invernali d’estate per non compromettere performance e sicurezza degli pneumatici.

CAMBIO GOMME INVERNALI FAI DA TE: 5 CONSIGLI DA RICORDARE

Il cambio gomme invernali in officina è sempre l’occasione perfetta per controllare gli pneumatici con occhi esperti prima del montaggio. Tuttavia, se le gomme hanno meno di 5 anni, l’auto è efficiente e disponete di spazio, attrezzature e volontà, è possibile farlo anche da soli a casa. Uno degli errori più frequenti riguarda il modo di conservare le gomme in garage. Mentre di seguito, ecco i consigli per esperti e non riguardo ai trucchi che non sempre ci si ricorda di mettere in pratica:

1. Se il cambio gomme invernali prevede il passaggio da cerchi in lega in estate a cerchi di acciaio in inverno, è fondamentale verificare sul manuale auto che i perni siano della lunghezza e forma della testa corrette. Lo stesso vale anche se si utilizzano bulloni ruote antifurto;

2. Prima di rimontare i perni ruota, osservarli attentamente permette di individuare danni alla filettatura; in tal caso il perno va sostituito. Se si notano macchie di ossidazione o ruggine sui perni e sulla superficie di interfaccia dei dischi, vanno rimosse con una spazzola di ottone;

3. Utilizza un cric idraulico a carrello per agevolare le operazioni, ma procedi sempre con una ruota alla volta;

4. Verifica attentamente la profondità del battistrada (legale fino a 1,6 mm) e l’assenza di danni, rigonfiamenti o usura non uniforme del battistrada. Se lo pneumatico ha un verso di rotolamento, controllare la presenza di una freccia sul fianco o la scritta “Outside” che corrisponde al fianco esterno;

5. Dopo il montaggio è fondamentale l’utilizzo della chiave dinamometrica. Per non stringere troppo i perni ruota, controlla la coppia di serraggio sul manuale dell’auto e se non hai l’attrezzo giusto, puoi sempre passare in officina per un controllo generale dopo il montaggio. Infine ricorda di controllare la pressione delle gomme.