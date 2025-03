Pirelli presenta la 5° generazione del P Zero

Da quasi quarant’anni, il nome P Zero è sinonimo di performance, sicurezza e innovazione nel mondo degli pneumatici Ultra-High Performance (UHP). Con la 5° generazione, Pirelli ha rinnovato uno pneumatico iconico, segnando un ulteriore passo avanti nel settore grazie a tecnologie avanzate e un design all’avanguardia che affonda le sue origini nelle gare automobilistiche.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER PRESTAZIONI SUPERIORI

Il nuovo P Zero rappresenta un salto generazionale grazie all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale e algoritmi progettati per ottimizzare ogni aspetto della gomma. L’approccio virtuale ha permesso di migliorare la comprensione delle dinamiche di funzionamento dello pneumatico, riducendo al contempo i tempi e le risorse impiegate per lo sviluppo.

Il Costruttore spiega che i test effettuati su pista, sia su asfalto asciutto che bagnato, hanno confermato un miglioramento significativo nella maneggevolezza e nella riduzione degli spazi di frenata. L’aggiornamento delle scanalature e della distribuzione dell’impronta a terra garantisce una tenuta superiore in curva, mentre una pressione di impronta più equilibrata si traduce in prestazioni costanti lungo tutto il ciclo di vita dello pneumatico.

PIRELLI PZERO SI ADATTA AL MERCATO

Pensato per anticipare le esigenze del settore automobilistico, il nuovo P Zero è stato sviluppato per adattarsi sia ai veicoli con motori tradizionali che alle più recenti auto elettriche e ibride plug-in. Grazie alla ridotta resistenza al rotolamento e il pacchetto tecnologico Elect consente un incremento dell’autonomia fino al 10%, oltre a ridurre il rumore generato dal rotolamento.

La gamma Pirelli P Zero include misure che vanno dai 18 ai 23 pollici, con oltre 50 modelli già disponibili. Le versioni speciali sono state omologate per modelli di prestigio come Lamborghini Urus SE, Audi A5, BMW M5, Mercedes GLE e GLS, Lucid Gravity, Polestar 4 e Xiaomi SU7.

EVOLUZIONE CONTINUA DALLA PISTA ALLA STRADA: PIRELLI PZERO GEN 5

Sin dal suo debutto nel 1985, la famiglia P Zero ha continuato a evolversi per soddisfare le esigenze delle auto più performanti. Negli anni, più di 3.000 versioni personalizzate sono state realizzate per vetture iconiche come Ferrari F40, McLaren P1, Porsche 911 e Aston Martin V12 Vantage. La costante ricerca tecnologica ha portato anche alla creazione di modelli specifici come il P Zero E, il primo pneumatico UHP con oltre il 55% di materiali naturali o riciclati, e il P Zero R, progettato per massimizzare la sportività di auto e SUV ad alte prestazioni.

Oltre alla nuova generazione di P Zero, Pirelli ha sviluppato una gamma completa di pneumatici per diverse esigenze: dal P Zero Trofeo RS, pensato per la pista ma omologato per la strada, al P Zero Winter 2, ideale per garantire sicurezza anche su superfici innevate. Infine, la tradizione motorsport della gamma P Zero continua a dominare le competizioni, con pneumatici progettati per la Formula 1 e altre categorie racing.