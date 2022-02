Pirelli presenta le nuove gomme Scorpion per SUV, anche elettrici

Pirelli Scorpion 2022 si rinnova adattandosi anche ai SUV premium ed elettrici: ecco le novità delle Scorpion estive, invernali e All Season

Pirelli ha presentato la nuova gamma di pneumatici Scorpion sviluppata in modo specifico per i SUV. Le nuove gomme estive, invernali e 4 stagioni Pirelli Scorpion portano al debutto diverse novità per far fronte al peso maggiore, al baricentro alto e a nuove dinamiche di guida tipiche dei veicoli elettrici. Ve le raccontiamo in anteprima.

NUOVE PIRELLI SCORPION SUV, CON TECNOLOGIE DEL CINTURATO

Pirelli ha rinnovato gli pneumatici Scorpion trasferendo e adattando alcune delle più recenti tecnologie dal nuovo Cinturato agli pneumatici per SUV premium. Tra le novità più rilevanti:

– Progettazione “Eco-Safety“, per combinare il basso impatto ambientale (ridotta resistenza al rotolamento, riduzione del rumore stradale e chilometraggio), prestazioni e sicurezza (spazi di frenata più brevi, maggiore aderenza, migliore stabilità del veicolo e minore rischio di aquaplaning);

– Pirelli Noise Cancelling System (PNCS) aiuta a ridurre il rumore della strada all’interno del veicolo;

– Run Flat e Seal Inside aiutano a continuare a viaggiare anche dopo una foratura;

LE NOVITA’ DELLE GOMME PIRELLI SCORPION ESTIVE, INVERNALI E ALL SEASON

Pirelli sostiene che la nuova gamma Scorpion punta a raggiungere oltre 400 omologazioni di primo equipaggiamento, di cui oltre il 50% per i veicoli elettrici. Tutte le diverse misure del Nuovo Pirelli Scorpion rientrano nelle classi A o B dell’etichetta europea sulla resistenza al rotolamento e frenata sul bagnato. In particolare:

– Pirelli Scorpion estive hanno una rigidità del battistrada maggiore, nuovo design dei tasselli e nuova mescola che migliorano la frenata su fondo asciutto e bagnato del 7% rispetto al precedente Scorpion Verde;

– Le Scorpion All season SF2 hanno un battistrada adattivo con blocchi rinforzati. I simboli M+S e 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) sulla spalla indicano che sono adatti anche alla guida in condizioni invernali. Il battistrada è caratterizzato da scolpiture a V più pronunciate per trattenere la neve e drenare l’acqua su strade bagnate;

– Le Pirelli Scorpion Winter 2 hanno il battistrada con lamelle a geometria variabile ‘estensibili’ che cambiano forma in base allo stato di usura del battistrada, passando da una forma lineare ad una forma a zig zag. Circa 51 metri di lamelle aumento del 20% la superficie utile di contatto rispetto al precedente Scorpion Winter;

MISURE PIRELLI SCORPION 2022

In base alle informazioni attualmente diffuse sul lancio della nuova gamma Pirelli Scorpion 2022, possiamo anticiparvi che:

– Le Pirelli Scorpion estive sono disponibili in Europa in 26 misure, da 18 a 21 pollici, con oltre 48 omologazioni, di cui oltre il 75% per veicoli elettrici;

– Scorpion All Season SF2 è disponibile in 33 misure tra 17 e 21 pollici a partire dalla fase di lancio;