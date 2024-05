Pirelli presenta gli pneumatici connessi P Zero Trofeo RS per Audi

Pirelli ha annunciato il lancio dei nuovi pneumatici P Zero Corsa e P Zero Trofeo RS connessi con tecnologia Cyber e sistema Track Adrenaline, sviluppati in collaborazione con Audi Sport per l’edizione celebrativa dell’Audi RS 4 Avant “25 Years”. Questa edizione speciale, progettata per commemorare il venticinquesimo anniversario della leggendaria station wagon sportiva, sarà equipaggiata con due opzioni di pneumatici all’avanguardia, ognuno con caratteristiche uniche pensate per esaltare le prestazioni su strada e in pista.

PIRELLI P ZERO CORSA: LA SCELTA STRADALE PER PRESTAZIONI SPORTIVE

Il Pirelli P Zero Corsa rappresenta per il costruttore di pneumatici la quintessenza della tecnologia racing applicata alla guida su strada. Questo pneumatico ad alte prestazioni è stato scelto come primo equipaggiamento per l’Audi RS 4 Avant “25 years” grazie alle sue doti di trazione, comfort e sicurezza anche in condizioni di bagnato.

Il P Zero Corsa è progettato per offrire una guida sportiva senza compromessi, trasferendo su strada le avanzate tecnologie derivate dall’esperienza di Pirelli nel motorsport. La sua mescola e il disegno del battistrada, secondo Pirelli, garantiscono una stabilità e una risposta precisa alla guida, rendendolo ideale per chi cerca elevate performance.

PIRELLI P ZERO TROFEO RS: PRESTAZIONI ESTREME IN PISTA

Per coloro che desiderano portare l’Audi RS 4 Avant edition 25 years al limite delle sue capacità in pista, Pirelli ha sviluppato il P Zero Trofeo RS. Questo pneumatico semi-slick, omologato anche per uso stradale, è progettato per offrire la massima performance su pista, combinando stabilità, resistenza allo stress e aderenza costante.

Un aspetto innovativo del P Zero Trofeo RS è l’integrazione con la tecnologia Pirelli Cyber, che prevede l’uso di sensori installati negli pneumatici per monitorare in tempo reale le loro condizioni. Questi dati vengono trasmessi a un’app scaricabile su smartphone, fornendo al guidatore informazioni cruciali durante le sessioni in pista. Questa tecnologia, insieme al modulo GPS ad alte prestazioni, fa parte del sistema Track Adrenaline, che funge da assistente virtuale per ottimizzare la prestazione in pista.

Il sistema Track Adrenaline permette di impostare il setup desiderato prima di iniziare la sessione di guida, monitorare le condizioni dello pneumatico e le prestazioni in tempo reale, e analizzare i dati post-sessione. Inoltre, è possibile attivare la funzione “live view” che, similmente al team radio in una gara di Formula 1, fornisce suggerimenti immediati al pilota, migliorando l’esperienza di guida e la gestione delle sessioni in pista.

UNA COLLABORAZIONE STORICA TRA PIRELLI E AUDI SPORT

Il lancio dei nuovi pneumatici P Zero Corsa e P Zero Trofeo RS per l’Audi RS 4 Avant edition 25 years rappresenta una nuova pietra miliare nella lunga collaborazione tra Pirelli e Audi Sport. Già la prima Audi RS 4, lanciata 25 anni fa, era equipaggiata con pneumatici P Zero, dimostrando un rapporto che ha portato a numerose omologazioni e successi nel mondo delle prestazioni automobilistiche.

La gamma Pirelli per Audi RS include attualmente 36 omologazioni, che coprono pneumatici estivi, invernali e specifici per la pista. Modelli come la RS Q8 e la RS 3 hanno beneficiato di questa partnership, segnando record al Nürburgring nel 2019 e nel 2021 rispettivamente, grazie alle prestazioni ottimizzate degli pneumatici Pirelli.