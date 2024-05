Pirelli e Ferrari celebrano la Enzo con le gomme Collezione

Da più di settant’anni, l’alleanza tra Pirelli e Ferrari ha rappresentato un simbolo di eccellenza nel mondo dell’automotive, con l’obiettivo comune di portare su strada autentiche opere d’arte meccanica, unite da sicurezza ed efficienza. Questo legame si rinnova con l’introduzione del nuovo P Zero Corsa System dedicato alla leggendaria Ferrari Enzo, una pietra miliare nella storia dell’automobilismo sportivo. Questo pneumatico si unisce alla gamma Pirelli Collezione, una linea dedicata ad equipaggiare le auto d’epoca e youngtimer più iconiche, garantendo la continuità del prestigioso connubio tra le due marche.

P ZERO CORSA SYSTEM PER LA FERRARI ENZO

Il nuovo P Zero Corsa System per la Ferrari Enzo è stato sviluppato con misure generose, 245/35 R19 all’anteriore e 345/35 R19 al posteriore. Caratterizzato da un design che richiama l’originale, Pirelli spiega che questo pneumatico è stato realizzato con materiali e tecnologie moderne, garantendo prestazioni elevate e sicurezza senza compromessi. Progettato per offrire il massimo delle prestazioni su strada e in pista, il P Zero Corsa System presenta una struttura specifica che garantisce stabilità ad alte velocità e in curva, consentendo agli appassionati di godere al massimo delle performance della Ferrari Enzo in pista.

I due distinti disegni del battistrada, direzionale per l’anteriore e asimmetrico per il posteriore, assicurano un’ottimale aderenza in tutte le condizioni, contrastando efficacemente l’aquaplaning. Testato insieme ai collaudatori Ferrari, questo pneumatico ha dimostrato di mantenere lo stesso carattere di sportività dell’epoca, integrando una maggiore sicurezza e affidabilità grazie all’utilizzo delle più moderne mescole disponibili sul mercato.

P ZERO CORSA SYSTEM PER LA FERRARI F50

Oltre alla Ferrari Enzo, la gamma Pirelli Collezione include anche il P Zero Corsa System per la Ferrari F50, un’altra icona della casa di Maranello. Con le misure 245/35 R18 all’anteriore e 335/30 R18 al posteriore, questo pneumatico è progettato per soddisfare le esigenze di una delle auto stradali più affini a una Formula 1 mai costruite.

P ZERO PER LA FERRARI F40: L’ORIGINE DELLA LEGGENDA

La Ferrari F40, progenitrice della F50 e della Enzo, è stata la prima vettura di serie a montare il Pirelli P Zero come equipaggiamento originale nel lontano 1987. Un’auto destinata a entrare nella leggenda, la F40 ha rappresentato un punto di svolta nell’evoluzione delle supercar, e il rapporto tra le due aziende ha contribuito a definire gli standard di prestazioni e affidabilità nel settore che non trascura neppure le auto elettriche più prestazionali. Oggi, una versione dedicata del P Zero per la Ferrari F40 è disponibile nel catalogo Pirelli Collezione, garantendo un’aderenza eccezionale e una guida sicura e precisa.