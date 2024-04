Pirelli presenta due nuove PZero Elect su misura per la Taycan

Pirelli e Porsche hanno rinnovato la loro partnership per il restyling della Taycan, presentando due nuovi pneumatici della gamma Elect: il Pirelli P Zero R e il Pirelli P Zero Trofeo RS. La nuova Taycan Turbo GT, la variante più sportiva della gamma, monta gli pneumatici Pirelli progettati per esaltare al massimo le prestazioni della vettura sia su strada che su pista.

PIRELLI P ZERO R ELECT: COMFORT E SICUREZZA NELLA GUIDA QUOTIDIANA

Pirelli spiega che il P Zero R è stato sviluppato con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida straordinaria sulla Porsche Taycan, mantenendo comunque un livello di comfort adatto alla guida quotidiana. Progettato con la collaborazione di Pirelli e Porsche, questo pneumatico offre una combinazione di massima dinamicità e comfort. Grazie alla sua struttura robusta e alla mescola innovativa, il P Zero R garantisce stabilità anche alle velocità più elevate e un grip affidabile su una vasta gamma di superfici stradali.

La tecnologia Resin Blend di Pirelli permette al battistrada multimescola di mantenere prestazioni elevate in condizioni di bagnato, assicurando una guida sicura in qualsiasi situazione di guida. Inoltre, il design del battistrada è stato ottimizzato per ridurre al minimo il rumore e la resistenza al rotolamento, garantendo un’efficienza energetica superiore.

PIRELLI P ZERO TROFEO RS: L’ELECT PROGETTATO PER DOMINARE LA PISTA

Il Pirelli P Zero Trofeo RS è l’emblema delle performance in pista. Questo pneumatico semi-slick, nato dall’esperienza di Pirelli nei rally, è stato progettato per offrire il massimo grip e controllo sulle curve più impegnative. Grazie alla collaborazione tra Pirelli e Porsche, il P Zero Trofeo RS è stato sviluppato specificatamente per la Taycan Turbo GT.

La mescola dedicata assicura prestazioni costanti su asciutto, mentre il disegno del battistrada e la struttura rinforzata offrono un grip ottimale e una stabilità senza compromessi, anche alle alte velocità in pista. Pirelli spiega che, grazie a soluzioni costruttive all’avanguardia, questo pneumatico non richiede nemmeno l’uso di termocoperte, garantendo prestazioni ottimali fin dal primo giro.

MISURE PIRELLI P ZERO R E P ZERO TROFEO RS ELECT

Entrambi i pneumatici, disponibili nelle misure 265/35ZR21 e 305/30ZR21, sono il frutto di un lungo e meticoloso processo di sviluppo, che ha visto Pirelli e Porsche lavorare fianco a fianco per raggiungere alti livelli di prestazioni e affidabilità nei test. Con l’introduzione del P Zero R e del P Zero Trofeo RS sulla Taycan Turbo GT, Pirelli conferma il suo impegno nel fornire soluzioni di alta qualità per le auto elettriche sportive con la gamma Pirelli Elect, contribuendo a ridefinire i limiti delle prestazioni in pista e massimizzare la sicurezza su strada.