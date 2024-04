Pirelli Cinturato All Season SF3 premiato nei test indipendenti

Le condizioni meteorologiche mutevoli in Europa hanno spinto i Costruttori di pneumatici ad investire sempre di più nell’innovazione delle gomme all season, difatti gli pneumatici di ricambio più venduti. Pirelli non è da meno all’appello, con il Cinturato All Season SF3 che si è dimostrato al top in sicurezza anche nei test indipendenti della stampa specializzata.

PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF3 NEI TEST INDIPENDENTI

L’entusiasmo per il nuovo pneumatico si legge nelle valutazioni di Auto Bild Sportscars, una delle principali riviste europee del settore automobilistico. Nel loro test comparativo, il Cinturato All Season SF3 si è distinto per la sua “eccezionale performance sia su afslato bagnato che asciutto”. La resistenza all’aquaplaning e la manovrabilità sono state particolarmente apprezzate sulle strade umide. Mentre su quelle asciutte ha mostrato una “frenata eccellente, un handling preciso e una risposta di sterzo reattiva”.

Ma non è solo la stampa tedesca ad elogiare le prestazioni del Cinturato All Season SF3. Anche la rivista italiana alVolante ha trovato le gomme Pirelli superiori rispetto alla concorrenza, evidenziando la sicurezza sia sul bagnato che sull’asciutto.

CERTIFICAZIONI DEKRA E TÜV SÜD NEI TEST PIRELLI

Questi risultati positivi sono supportati da certificazioni internazionali di enti indipendenti come Dekra e TÜV SÜD, che hanno insignito lo pneumatico Pirelli All Season dei seguenti riconoscimenti:

ottime prestazioni di frenata nel test comparativo effettuato a dicembre 2023 e gennaio 2024 presso il Dekra Test Center con pneumatici nella misura 225/40 R18 ;

nel test comparativo effettuato a dicembre 2023 e gennaio 2024 presso il Dekra Test Center con pneumatici nella ; certificato Performance Mark, che attesta l’ottenimento dei requisiti tecnici essenziali di prestazione dell’ente di certificazione indipendente TÜV SÜD a seguito di prove effettuate tra novembre 2023 e gennaio 2024 con pneumatici nella misura 225/50 R17.

Ulteriori dettagli sulle prove indipendenti Dekra e TÜV SÜD si possono approfondire sul sito ufficiale Pirelli.

COM’E’ FATTO IL PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF3

Ma cosa rende il Pirelli Cinturato All Season SF3 così speciale? La risposta va oltre le capacità di adattarsi ad ogni periodo dell’anno, come qualsiasi gomma quattro stagioni. Pirelli spiega che durante i mesi caldi, il Cinturato ASF3 valorizza stabilità, comfort acustico e bassa resistenza al rotolamento simili a quelli di uno pneumatico estivo.

Mentre durante i mesi freddi, la tecnologia del battistrada adattivo con lamelle 3D e le mescole con un funzionamento ottimizzato su un ampio range di temperature, garantiscono un’ottima aderenza e trazione sulle superfici scivolose. Inoltre, la marcatura 3PMSF (fiocco di neve con la montagna), attesta che le gomme hanno superato anche i test del produttore in severe condizioni invernali.

Con misure disponibili tra i 16 e i 20 pollici, il Cinturato All Season SF3 si posiziona strategicamente tra il Cinturato P7 estivo e il Cinturato Winter 2 invernale, offrendo una soluzione completa per le esigenze di guida tutto l’anno. E per i proprietari di veicoli elettrici e ibridi plug-in, la tecnologia Pirelli Elect disponibile su alcune misure della gamma Cinturato offre prestazioni ottimizzate anche sul fronte delle basse emissioni.