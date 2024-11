Obbligo gomme invernali Svizzera 2024 – 2025: qual è la regola?

In Italia sappiamo che c’è l’obbligo di montare gomme invernali dal 15 novembre al 15 aprile, quando si percorrono determinate strade, oppure di avere le catene a bordo. E all’estero come funziona? In effetti la normativa sull’uso degli pneumatici invernali differisce da Paese a Paese: ad esempio la legislazione svizzera ha regole diverse dagli Stati confinanti riguardo l’obbligo delle gomme invernali nella stagione 2024 – 2025, pertanto continua a leggere se vuoi sapere come viaggiare in sicurezza sulle strade elvetiche durante l’inverno senza incorrere in sanzioni.

GOMME INVERNALI: C’È L’OBBLIGO IN SVIZZERA?

Sgombriamo subito il campo dagli equivoci: in Svizzera non c’è l’obbligo di montare gomme invernali sul proprio veicolo nei mesi freddi (nella Confederazione Elvetica per ‘mesi freddi’ si intende orientativamente il periodo da ottobre a Pasqua). Tuttavia, ai sensi dell’art. 29 della Legge federale sulla circolazione stradale, i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni, inoltre il conducente deve avere l’assoluta padronanza del mezzo in ogni circostanza (art. 31).

Il conducente è dunque obbligato a viaggiare con un veicolo sicuro. Guidare in inverno con pneumatici estivi, in auto, camper o roulotte, non è considerato un comportamento sicuro ed è quindi passibile di multa. Non solo: se si provoca un incidente al volante di un veicolo non equipaggiato a dovere, le compagnie di assicurazione possono ridurre o addirittura negare il risarcimento, oppure rivalersi sul responsabile.

In alcune zone della Svizzera le temperature possono scendere anche fuori stagione, di conseguenza se il meteo lo impone le gomme invernali vanno messe prima del periodo canonico o tenute più a lungo prima di sostituirle con le estive. Per farsi un’idea, se la temperatura esterna è uguale o inferiore a 7 °C, allora conviene già montare gli pneumatici invernali.

PNEUMATICI INVERNALI CONSIGLIATI IN SVIZZERA

In Svizzera la legge prescrive uno spessore del battistrada di almeno 1,6 mm. Occorre però considerare che lo pneumatico comincia a degradare molto prima, incidendo sulla sicurezza di guida. Si raccomanda pertanto di sostituire le gomme invernali già quando il profilo raggiunge i 4 mm sul tutta la sua larghezza (non considerare solo la spalla). Nel caso di pneumatici All Season, è bene cambiare gli pneumatici quando il profilo raggiunge rispettivamente 4 mm (d’inverno) e 3 mm (d’estate) su tutta la sua larghezza.

Un profilo inferiore al minimo di legge può essere punito con una multa di 100 franchi (circa 107 euro) per ogni pneumatico fuori legge. Ma attenzione: se pur conservando il profilo minimo richiesto gli pneumatici sono usurati al punto da costituire un pericolo per le altre persone, si può essere sanzionati lo stesso fino a vedersi revocare la patente per almeno un mese. Spetta all’autorità competente decidere la portata della sanzione sulla base del rapporto di polizia.

GOMME INVERNALI IN SVIZZERA 2024 – 2025: USO DELLE CATENE DA NEVE

Quando il manto stradale è coperto dalla neve, anche gli pneumatici invernali spesso raggiungono il limite del loro impiego, motivo per il quale in talune circostanze si dovrebbero montare le catene. L’utilizzo delle catene da neve in Svizzera diventa obbligatorio solo quando ne viene disposto l’uso per un determinato tratto attraverso la segnaletica stradale (art. 29 OSStr – Ordinanza sulla segnaletica stradale). In tedesco il cartello reca la scritta ‘Schneeketten obligatorisch’, in francese ‘Chaînes à neige obligatoires’ e in italiano ‘Catene per la neve obbligatorie‘.

In caso di obbligo di catene per la neve, anche chi guida veicoli a trazione integrale è tenuto a rispettarlo, a meno che per questi veicoli non venga esplicitamente indicato diversamente.

Ricordarsi che un montaggio errato delle catene può anche danneggiare i cerchioni o gli pneumatici. Le catene da neve influenzano il comportamento del veicolo, motivo per il quale durante il loro impiego non bisogna circolare a velocità superiore a 50 km/h.