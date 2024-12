Nokian Tyres: ecco la nuova gamma di pneumatici C per Furgoni

Nokian Tyres ha svelato la nuova gamma di pneumatici progettata per soddisfare le esigenze di chi si affida quotidianamente a veicoli commerciali e furgoni. Con un focus su stabilità, sicurezza e durata, i nuovi modelli Cargoproof C, Seasonproof C1 e Snowproof C sono stati sviluppati per le esigenze e le condizioni di guida variabili dell’Europa centrale.

NOKIAN TYRES CARGOPROOF C: RESISTENZA E CONTROLLO PER CARICHI PESANTI

Lo pneumatico estivo Nokian Cargoproof C è stato concepito per affrontare in sicurezza il trasporto di carichi elevati e strade mutevoli. La tecnologia avanzata della mescola Cargo Hybrid – spiega Nokian – garantisce una trazione ottimale sul bagnato, mentre le ampie scanalature Hydro Canyon minimizzano il rischio di aquaplaning.

Questo pneumatico si distingue per la resistenza agli urti e ai tagli, grazie ai fianchi rinforzati in aramide, e per una durata maggiore, attribuita alla robusta struttura e alla mescola avanzata. Inoltre, la bassa resistenza al rotolamento contribuisce a un risparmio di carburante e a una riduzione delle emissioni di CO2. E’ disponibile nelle misure da 15 a 17 pollici e velocità nominali fino a 210 km/h da febbraio 2025.

NOKIAN TYRES SEASONPROOF C1 QUATTRO STAGIONI

Il Nokian Seasonproof C1 è per chi ha bisogno di uno pneumatico affidabile tutto l’anno, eliminando la necessità di sostituire le gomme con il cambio di stagione da estive a invernali e viceversa. Progettato con il concetto Season Sense, offre sicurezza sia su strade invernali innevate che in estate. In questa intervista Adrian Kaczmarczyk ci racconta la fabbrica di Nokian Tyres a Oradea.

Il battistrada direzionale, dotato di una zona centrale rigida, garantisce stabilità e comfort, mentre la mescola quattro stagioni ottimizza l’aderenza sul bagnato e l’efficienza energetica. Certificato con il simbolo 3PMSF per l’uso invernale, il Seasonproof C1 si distingue anche per una durata superiore e comprovata maneggevolezza sotto carico, secondo Nokian. In commercio da novembre 2024, sarà disponibile in una vasta gamma di dimensioni.

NOKIAN TYRES SNOWPROOF C: L’INVERNALE DA LAVORO

Lo pneumatico Nokian Snowproof C è stato sviluppato per condizioni invernali severe. Basato sul concetto Alpine Sense Grip, Nokian assicura che offre una trazione di alto livello su neve, fanghiglia e strade bagnate, combinando queste caratteristiche con un comfort di guida elevato.

La mescola Alpine Grip, progettata per temperature variabili, assicura un’elevata resistenza all’usura e performance durature. I robusti fianchi in aramide rinforzano la struttura, offrendo protezione contro urti e tagli, e prolungano la vita utile dello pneumatico.