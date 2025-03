Nokian presenta Seasonproof 2: il nostro test in pista al Bilster Berg

Nokian ha presentato alla stampa internazionale i nuovi pneumatici 4 stagioni Seasonproof 2 durante un evento esclusivo al Bilster Berg Drive Resort in Germania, al quale abbiamo partecipato per raccontarvi tante novità introdotte dal Costruttore di pneumatici finlandese. È stata l’occasione per testare in anteprima il nuovo pneumatico quattro stagioni e per approfondire i futuri piani di Nokian Tyres per l’Europa. Durante l’evento, abbiamo avuto modo di chiacchierare con Paolo Pompei, che dal 1° gennaio 2025 ha assunto la carica di CEO e Presidente di Nokian Tyres e Tommi Alhola, Senior Vice President Passenger Car Tyres. Entrambi ci hanno raccontato curiosità inedite sullo sviluppo di questo innovativo prodotto e sulla strategia di crescita dell’azienda che affida all’Europa un ruolo centrale.

NOKIAN SEASONPROOF 2: SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ

Il nuovo Nokian Seasonproof 2 rappresenta la 4° generazione di pneumatici All Season che ha richiesto 4 anni di ricerca e sviluppo per offrire sicurezza di guida in tutte le condizioni climatiche, su neve, fanghiglia, asfalto asciutto e bagnato, senza compromettere il comfort di guida e l’efficienza anche durante i mesi estivi. Uno dei punti di forza che caratterizza l’impegno di Nokian per la sostenibilità degli pneumatici, raccontato con orgoglio durante la presentazione di questo pneumatico, è l’elevato contenuto di materiali sostenibili: fino al 38% delle materie prime impiegate su tutta la gamma Seasonproof 2 sono rinnovabili, riciclate e certificate ISCC PLUS.

Nello specifico, la resina e la silice utilizzate nello pneumatico provengono da fonti rinnovabili, mentre tra i materiali riciclati figurano nerofumo e acciaio. Ma il percorso verso pneumatici più sostenibili è solo iniziato: l’azienda ha dichiarato di voler aumentare questa quota fino al 50% entro il 2030, un obiettivo ambizioso, in linea con le tendenze del settore. Il Seasonproof 2 ha inoltre superato i test previsti da nuovo regolamento R117-04 che testa la sicurezza degli pneumatici anche da usurati (di questo nuovo importante regolamento ne abbiamo parlato qui).

UNA FABBRICA SCALABILE A ZERO EMISSIONI DI CO2

Il Seasonproof 2 è il primo pneumatico ad essere prodotto nella nuova fabbrica Nokian Tyres di Oradea, in Romania, il primo stabilimento di pneumatici al mondo completamente a zero emissioni di CO2. Questa nuova struttura produrrà inizialmente 6 milioni di pneumatici (con la possibilità di arrivare a 18 milioni/anno) e rappresenta un passo avanti significativo per l’industria degli pneumatici, combinando un approccio produttivo all’avanguardia con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. L’impianto ha anche ricevuto la certificazione ISCC PLUS, come anticipato sopra, per l’impiego di materiali certificati nella produzione degli pneumatici.

Il “fine tuning” della produzione va avanti da 8 mesi e Nokian conta di lanciare la produzione in serie entro l’estate. Il Seasonproof 2 arriverà inizialmente con oltre 50 omologazioni, da 175/65 R16 88H a 255/45 R20 105W XL. Grazie alle spalle rinforzate in aramide, Nokian non prevede più di realizzare prodotti differenziati per i SUV, ma tutta la gamma è già “SUV ready” nonché marchiati Electric Fit EV con presenza di una speciale schiuma (su determinate misure) per ridurre al minimo la rumorosità.

NOKIAN SEASONPROOF 2 VISTO DA VICINO

Le Nokian Seasonproof 2 sono progettate per i conducenti dell’Europa centrale e meridionale, offrendo una soluzione con prestazioni affidabili sia in inverno che in estate. Gli pneumatici sono ovviamente dotati della certificazione 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), che ne attesta l’idoneità per l’uso invernale oltre alle classiche M+S. Grazie alle innovazioni nella mescola e nel design del battistrada, Nokian afferma che il Seasonproof 2 garantisce un’ottima aderenza su superfici bagnate e innevate, riducendo la resistenza al rotolamento per migliorare l’efficienza del carburante e la durata dello pneumatico.

TECNOLOGIA SEASON SENSE 2.0

Il cuore tecnologico dei Nokian Seasonproof 2 è rappresentato da Season Sense 2.0, che combina un innovativo disegno del battistrada e una mescola avanzata per garantire prestazioni ottimali tutto l’anno. Il battistrada direzionale a tripla zona è stato ottimizzato per migliorare la manovrabilità, la stabilità e la sicurezza su neve, asfalto asciutto e superfici bagnate. E’ suddiviso in:

Stability Zone : migliora la precisione di guida e la stabilità alle alte velocità , grazie a una geometria ottimizzata dei blocchi.

: migliora la , grazie a una geometria ottimizzata dei blocchi. Alpine Zone : studiata per le condizioni invernali , offre un’aderenza superiore sulla neve e riduce le distanze di frenata grazie alla tecnologia Winter Proof.

: studiata per le , offre un’aderenza superiore sulla neve e riduce le distanze di frenata grazie alla tecnologia Winter Proof. Aqua Zone: per una migliore evacuazione dell’acqua, riducendo il rischio di aquaplaning grazie a scanalature più profonde e direzionate.

PRESTAZIONI SU NEVE E GHIACCIO

Per affrontare con sicurezza le insidie dell’inverno, Nokian Tyres ha introdotto una serie di innovazioni che migliorano la trazione e la stabilità in particolar modo nelle condizioni di guida con freddo intenso:

Tecnologia di lamellatura Winter Proof , che ottimizza la frenata e la tenuta in curva .

, che ottimizza la . “Artigli” da neve a facce multiple , posizionati tra i blocchi del battistrada, per una maggiore aderenza in frenata e accelerazione su superfici innevate.

, posizionati tra i blocchi del battistrada, per una maggiore su superfici innevate. Gancetti grip, che migliorano l’aderenza longitudinale e laterale, garantendo una guida più sicura e reattiva.

MASSIMA SICUREZZA SU BAGNATO E ASCIUTTO

La guida su strade bagnate è una delle sfide più difficili per gli pneumatici All season, che Nokian ha raccolto con gli pneumatici Seasonproof 2 dotandoli della tecnologia Aqua Zone, caratterizzata da un incremento del volume delle scanalature a forma di freccia per una rapida evacuazione dell’acqua. Questo sistema riduce significativamente il rischio di aquaplaning e migliora la tenuta di strada in condizioni di pioggia intensa.

Nokian ci ha spiegato che la nuova mescola Season Smart, sviluppata con materiali rinnovabili e riciclabili, oltre ad ottimizzare l’aderenza su superfici bagnate e asciutte, assicura anche una bassa resistenza al rotolamento. Questo si traduce in un minor consumo di carburante e in una guida più silenziosa e confortevole.

IL TEST IN PISTA AL BILSTER BERG DRIVE RESORT

Come anticipato, abbiamo avuto l’opportunità di testare in anteprima i nuovi pneumatici Seasonproof 2 su vetture di diversa categoria, dai SUV alle berline, fino ai modelli full electric come Tesla. Il test si è svolto in condizioni di guida variabili, sia su asciutto che su bagnato, per valutare il comportamento della gomma in scenari reali. Nel complesso, i Seasonproof 2 hanno mostrato un comportamento prevedibile, con un’ottima sicurezza di guida in ogni situazione. Su alcuni tratti di pista si è verificata una leggera tendenza al sottosterzo, ma sempre in maniera controllabile e progressiva. Durante i giri di pista con l’Audi RS 3, a temperature intorno ai 10°C, gli pneumatici hanno risposto bene ai cambi di direzione e alle frenate più decise, garantendo stabilità e aderenza.

Un dettaglio notato anche da diversi colleghi giornalisti è stato un leggero fischio degli pneumatici durante l’intera prova in pista. Questo potrebbe essere attribuito alla natura pre-produzione finale degli esemplari testati, ma non ha mai compromesso il comfort o la sicurezza, né sull’asciutto né sul bagnato. In generale, i Seasonproof 2 si sono dimostrati durante il breve test pneumatici affidabili, sicuri e prevedibili, senza mai trasmettere una sensazione di difficoltà nelle manovre più decise, confermando i risultati dei test TÜV di cui vi parliamo sotto. Per un giudizio più approfondito, ci auguriamo di poter effettuare un long test nei prossimi mesi, così da valutarne il comportamento su strada in un utilizzo quotidiano e su diverse superfici.

DURATA E SICUREZZA CERTIFICATE DA TÜV SÜD

Per verificare la qualità e le prestazioni, gli pneumatici Nokian Seasonproof 2 sono stati sottoposti a rigorosi test “Premium Tire Mark” da parte di TÜV SÜD, una delle organizzazioni più rinomate nel settore della certificazione automobilistica. Durante le prove effettuate con Audi A3 35 TDI e VW Golf VIII GTI, le Seasonproof 2 nella misura 205/55R16 94 V XL sono state confrontate con 4 competitor di fascia alta:

Bridgestone Turanza All Season 6;

Goodyear Vector 4seasons Gen-3;

Michelin Crossclimate 2;

Pirelli Cinturato All Season SF3;

Dai test è emerso che le gomme Nokian Seasonproof 2 si distinguono rispetto alle prestazioni medie della concorrenza per migliori prestazioni in:

Aquaplaning longitudinale e laterale.

longitudinale e laterale. Frenata su bagnato ;

; Accelerazione, frenata e manovrabilità sulla neve;

In termini di frenata su asciutto, manovrabilità su bagnato e resistenza al rotolamento, i Nokian Seasonproof 2 sono risultati agli stessi livelli dei principali concorrenti premium, confermando la loro versatilità in ogni condizione climatica.

IL FUTURO DI NOKIAN TYRES IN EUROPA

Durante la nostra conversazione con Paolo Pompei (foto sotto) e Tommi Alhola, è emerso come l’Europa centrale rappresenti un’area di crescita strategica per Nokian, che punta a un target di fatturato di 2 miliardi di euro entro il 2027. Oggi l’organizzazione industriale prevede una produzione su 3 stabilimenti rispetto alla forte esposizione produttiva (sino all’80%) nell’ex stabilimento di Vsevoložsk in Russia.

“La capacità produttiva che abbiamo costruito e che stiamo costruendo è per raggiungere quel tipo di obiettivo. – ha dichiarato Pompei – Abbiamo la capacità di lanciare prodotti mirati per il singolo mercato e questo è un grande vantaggio: ci dà agilità, siamo meno vulnerabili e la possibilità di costruire prodotti specifici per il mercato di riferimento”.

Oggi infatti il 40% della produzione è localizzata presso lo stabilimento di Oradea in Romania, il 35% nello stabilimento di Nokia in Finlandia e il 25% nello stabilimento di Dayton negli USA. Questa organizzazione consente agli pneumatici Nokian di raggiungere 46 Paesi nel mondo, con un fatturato netto di 1,29 milioni di euro nel 2024 e volumi composti dal 56% di Passengers Tyre Cars; il 16% di Heavy Tyres; il 28% con il Brand Vianor, così distribuite per area geografica:

54% nei Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia);

(Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia); 25% nel resto d’Europa ;

; 21% negli USA;

“Nokian Seasonproof 2 è un prodotto centrale non solo perché il mercato All Season ha una crescita a due cifre di anno in anno, ma anche perché è il primo prodotto che esce dalla fabbrica di Oradea che è innovativa da tutti i punti di vista. Inoltre se guardiamo al mercato totale da qui a 5 anni gli All Seasons potranno rappresentare il 50% delle vendite”, ha concluso Pompei.