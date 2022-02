Michelin lancia Pilot Sport 5 e Primacy 4+: 171 misure entro il 2022

Michelin lancia in Europa le nuove gomme estive Pilot Sport 5 e Pilot Sport 4+: ecco le novità 2022 in anteprima

Michelin ha annunciato il lancio delle gomme Pilot Sport 5 e Pilot Sport 4+ gli pneumatici UHP che nel corso del 2022 saranno disponibili per la maggior parte delle auto in circolazione. Ecco in anteprima quali novità portano al debutto le gomme estive Michelin 2022.

MICHELIN PILOT SPORT 5 2022 IN ANTEPRIMA

Le Michelin Pilot Sport 5 2022 sono consigliate agli appassionati di auto sportive e berline ad alte prestazioni che optano per le gomme stagionali estive. Sono progettate per ottimizzare la combinazione di prestazioni sportive e longevità. Tra le novità che caratterizzano le nuove PIlot Sport 5:

– è lo pneumatico estivo più performante tra i suoi principali concorrenti in termini di usura gomme per la categoria sportiva nei test Dekra;

– elevata reattività in curva grazie alla tecnologia Dynamic Response che si è già affermata nel motorsport. Una tela ibrida in aramide e nylon forma una cintura attorno all’intera struttura dello pneumatico per garantire una trasmissione ottimale del controllo e aumentare ulteriormente il piacere di guida;

– offre il massimo controllo in frenata sull’asciutto (test Dekra) e sul bagnato (test TÜV SÜD) con la tecnologia Dual Sport Tread Design;

– è stato progettato per valorizzare i veicoli grazie a un aspetto vellutato nero intenso sulla spalla. Caratteristica che nel 2021 è stata premiata con il “Contemporary Good Design Award” organizzato da Red Dot Award;

MICHELIN PILOT SPORT 4+ 2022 IN ANTEPRIMA

Le gomme Michelin Primacy 4+ 2022 sono progettate sempre secondo la filosofia Michelin per pneumatici sicuri dal primo all’ultimo km. L’evoluzione delle Primacy 4 è pensata per berline e SUV guidati nei viaggi di tutti i giorni e nei lunghi viaggi in famiglia. Michelin anticipa che si distingue per le migliori prestazioni di frenata sul bagnato da usurato (test TÜV SÜD) grazie alla tecnologia Michelin EverGrip, che combina due strati di gomma per compensare la perdita di profondità del battistrada e continuare così a evacuare meglio l’acqua quando usurata.

GOMME ESTIVE MICHELIN 2022: IL LANCIO UFFICIALE IN EUROPA

Michelin Pilot Sport 5 è disponibile in Europa in 50 dimensioni da 17 a 21 pollici a partire dal 1 gennaio 2022. Sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 1 marzo 2022. dal 1 gennaio. Michelin Primacy 4+ sarà offerto in 82 dimensioni da 16 a 19 pollici entro marzo, raggiungendo 121 dimensioni da 16 a 21 pollici entro la fine del 2022.