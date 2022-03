Michelin è il Primo Brand Pneumatici al mondo del 2022

La Top 15 dei Produttori di pneumatici 2022 vede Michelin in testa ai Brand con maggior valore al mondo

Il costruttore di gomme Michelin è in testa alla classifica dei Brand di Pneumatici 2022, eletto per il miglior valore (7,7 miliardi di dollari) in crescita del +13% rispetto all’anno scorso. Ecco la Top 15 dei Brand Pneumatici e i dettagli sulla classifica.

BRAND PNEUMATICI 2022, LA CLASSIFICA MONDIALE SUL VALORE

Come riporta PneusNews, il magazine specializzato in pneumatici, Michelin è in testa alla classifica dei Brand di pneumatici 2022. La Top 15 che riportiamo di seguito proviene da una stima della società di consulenza Brand Finance nella valutazione dei marchi mondiali. Già nel 2021 Michelin è risultato primo produttore di pneumatici al mondo, l’incoronamento derivato però dal fatturato (23 miliardi di euro). La classifica dei migliori Brand Pneumatici 2022 deriva invece da una valutazione più ampia che non ha nulla a che vedere con le vendite. La valutazione dei Brand, scrive PneusNews, si basa sullo standard ISO 10668 e tiene conto dell’attuale e futura portata del valore di un Brand sul mercato.

TOP 15 BRAND PNEUMATICI 2022

Dalla prima alla ottava posizione non ci sono cambiamenti: rimangono al loro posto gli stessi Brand di Pneumatici nel 2022 come per l’anno precedente. Mentre entrano nelle prime 10 posizioni Toyo Tires (9^) e Giti (10^). A seguire invece perde 1 posizione Linglong Tires, che equipaggia la Dacia Spring nel test dell’alce e altre new entry. Ecco la Top 15 dei Brand Gomme 2022, il valore stimato e il trend rispetto all’anno precedente:

1. Michelin, 7,7 miliardi di dollari (+13%);

2. Bridgestone, 7,1 miliardi di dollari (+4%);

3. Continental, 4,3 miliardi di dollari (+34%);

4. Dunlop, 2,5 miliardi di dollari (+35%);

5. Goodyear, 2,3 miliardi di dollari (+32%);

6. Pirelli, 1,5 miliardi di dollari (+21%);

7. Hankook, 1,5 miliardi di dollari (+33%);

8. Yokohama, 1,2 miliardi di dollari (+57%);

9. Toyo Tires, 0,9 miliardi di dollari (+53%);

10. Giti, 0,8 miliardi di dollari (+37%);

11. Linglong Tire, 0,7 miliardi di dollari (+2%);

12. Sailun, 0,7 miliardi di dollari (+12%);

13. Apollo, 0,7 miliardi di dollari (+32%);

14. Cooper Tires, 0,7 miliardi di dollari (+56%);

15. MRF, 0,6 miliardi di dollari (+51%);

TOP 10 PRODUTTORI PNEUMATICI IN BASE ALLE VENDITE 2020

Se invece guardiamo la classifica dei Produttori di Pneumatici al mondo basata sui risultati finanziari nel 2020, Michelin resta in testa, con 4 dei 5 Brand della Top 5:

1. Michelin, 20,05 miliardi di euro;

2. Bridgestone, 19,6 miliardi di euro;

3. Continental, 10,16 miliardi di euro;

4. Goodyear, 10,04 miliardi di euro;

5. Sumimoto, 5,37 miliardi di euro;

6. Hankook, 4,83 miliardi di euro;

7. Pirelli, 4,30 miliardi di euro;

8. Yokohama, 3,77 miliardi di euro;

9. ZC Rubber, 3,51 miliardi di euro;

10. Maxxis, 2,79 miliardi di euro;