Michelin: con pneumatici ricostruiti -3.355 t di CO2 dalle flotte

Michelin ha premiato 29 flotte del trasporto merci in Italia per la gestione sostenibile degli pneumatici. Il riconoscimento è parte di un impegno più ampio dell’azienda nel promuovere pratiche virtuose nel settore dei trasporti che vanno ben al di là degli pneumatici ricostruiti per autocarro, una soluzione ideata proprio da Michelin. Con un parco circolante di circa 9.000 autocarri, le flotte premiate hanno contribuito a risparmiare 3.355 tonnellate di CO2 e 1.224 tonnellate di materie prime, equivalente alle risorse necessarie per produrre circa 17.500 pneumatici nuovi per autocarro.

MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE MICHELIN CON DEKRA

Il progetto di gestione sostenibile degli pneumatici di Michelin è in continua evoluzione. A partire dal 2025, l’attestato per la gestione sostenibile degli pneumatici sarà esteso anche alle flotte non affiliate a Michelin Servizi e Soluzioni, a condizione che applichino il modello multivite e ne abbiano fatto richiesta. Questo ampliamento è reso possibile grazie al monitoraggio dei tecnici Michelin e alla validazione dei processi di calcolo da parte di Dekra, garantendo una maggiore trasparenza e affidabilità del sistema di certificazione.

IMPATTO POSITIVO SULLA MOBILITÀ E SULL’AMBIENTE

L’iniziativa di Michelin Italia si propone di coinvolgere e ispirare partner strategici nel campo della mobilità, supportando le aziende che hanno adottato pratiche di gestione sostenibile degli pneumatici. Queste aziende non solo contribuiscono a un trasporto più efficiente, ma generano impatti positivi in termini di sicurezza, ecologia e redditività.

I vantaggi sono quantificabili nell’aumento della percorrenza chilometrica del 25% e il risparmio di materie prime del 40% grazie alle pratiche di riscolpitura e ricostruzione degli pneumatici autocarro di cui parliamo in questo approfondimento.

CERTIFICAZIONE BASATA SU DATI OGGETTIVI E IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

L’attestato per la gestione sostenibile degli pneumatici si basa su dati oggettivi derivati dalle misurazioni effettuate su pneumatici dei mezzi delle flotte di trasporto. Attraverso una formula matematica sviluppata dal centro di Ricerca e Sviluppo di Ladoux, vengono calcolati i risparmi di CO2 e materie prime, premiando le flotte che raggiungono il livello soglia di riferimento.

Il Gruppo Michelin mantiene un impegno costante verso la riduzione del peso degli pneumatici, delle emissioni di CO2 e del consumo di materie prime, promuovendo il riutilizzo e il recupero dei materiali come parte integrante della sua strategia per la sostenibilità.