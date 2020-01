Le 10 migliori gomme auto più cercate nel 2019

Un’indagine online rivela quali gomme preferiscono gli italiani nella scelta tra pneumatici invernali, estivi e quattro stagioni: ecco le 10 migliori gomme auto del 2019

Cambiare le gomme e scegliere tra gomme estive e quattro stagioni o montare le gomme invernali solo durante le ordinanze? E’ la domanda che nel 2019 ha trovato più automobilisti interessati agli pneumatici quattro stagioni, secondo un’indagine sulle 10 migliori gomme auto più scelte in Italia nel 2019.

LE 10 MIGLIORI GOMME AUTO INVERNALI, ESTIVE E QUATTRO STAGIONI

L’indagine sulle gomme online più cercate in Italia nel Q4 2019 vede in testa le gomme quattro stagioni, scelte dal 38,5% degli automobilisti sul web. I risultati dell’indagine rezulteo riportati da PneusNews sono estratti dalle ricerche effettuate in Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Turchia. Dopo le gomme quattro stagioni, gli italiani scelgono gli pneumatici invernali nel 35,8% delle ricerche. In molte zone d’Italia però le gomme con il fiocco di neve sono superflue e almeno 1 ricerca su 4 (24,8%), anche in inverno, è orientata alle gomme estive.

LE 10 MIGLIORI GOMME AUTO PER MARCA E MODELLO

La ricerca degli italiani su quali pneumatici auto montare in inverno, tra ottobre e dicembre 2019, ha visto la maggiore quantità di chiavi di ricerca legate a Goodyear, Michelin e Bridgestone. Tra i 10 pneumatici più cercati in Italia a fine 2019, i primi 3 sono quattro stagioni. Tra le prime 5 gomme che gli italiani hanno cercato di più 3 sono pneumatici Bridgestone (estivi, invernali e quattro stagioni). Nonostante le buone performance Continental nei test delle gomme invernali, le ricerche degli utenti online collocano il produttore di pneumatici nelle ultime 10 posizioni. Di Pirelli, almeno nelle preferenze orientate alla ricerca online, non c’è traccia tra le prime 10 marche preferite dagli italiani. Ecco qui sotto la classifica dei 10 migliori pneumatici nel 2019 per marca e modello e sotto un video che orienta nella scelta tra gomme estive, invernali e quattro stagioni.

1.Michelin CrossClimate+ (4 stagioni)

2.Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 (4 stagioni)

3.Bridgestone Weather Control A005 (4 stagioni)

4.Bridgestone Blizzak LM005 (invernali)

5.Bridgestone Turanza T005 (estivi)

6.Goodyear EfficientGrip Performance (estivi)

7.Michelin Primacy 4 (estivi)

8.Michelin CrossClimate SUV (4 stagioni)

9.Continental AllSeasonContact (4 stagioni)

10.Continental WinterContact TS 850 P (invernali)

QUALI SONO LE GOMME AUTO MIGLIORI IN EUROPA

Le gomme preferite nel resto d’Europa invece cambiano nella marca modello e tipologia in base al Paese. Le migliori gomme da montare in Francia sono estive, secondo i dati dell’indagine rezulteo (35%), con in testa Michelin, Goodyear e Bridgestone. In Germania è più sbilanciata la scelta delle gomme invernali (49%), preferibilmente Hankook, Goodyear e Continental. In Polonia le gomme invernali sono ancora più diffuse (58%) e le ricerche sono principalmente su Nokian, Bridgestone e Goodyear. In Spagna invece le gomme quattro stagioni coprono il 45% delle preferenze online: Michelin, Goodyear e Continental sono le marche più cercate.