Hyundai presenta gli pneumatici con catene da neve integrati

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno presentato una rivoluzionaria tecnologia di pneumatici con catene da neve integrate, promuovendo sicurezza e praticità durante la guida in condizioni invernali. Questa innovativa soluzione sfrutta moduli di leghe a memoria di forma posizionati all’interno di ruote e pneumatici, che emergono per agire come catene da neve al semplice tocco di un pulsante. Vediamo i particolari di una soluzione pronta per il mercato dopo l’approvazione delle autorità di regolamentazione

PNEUMATICI CON CATENE DA NEVE INTEGRATI: L’IDEA HYUNDAI – KIA

La tecnologia degli pneumatici con catene da neve integrate si basa su un gruppo ruota/pneumatico con scanalature radiali simili a una pizza, ospitando moduli in lega a memoria di forma (Shape Memory Alloys – SMA). Queste leghe, capaci di ritornare alla loro forma originale quando stimolate elettricamente, sono il cuore di un sistema che migliora l’aderenza, la stabilità e la sicurezza sulle strade innevate.

Joon Mo Park, Head of Advanced Chassis Development Team, sottolinea l’impegno di Hyundai e Kia nel trasformare tecnologie avanzate in soluzioni pratiche per i clienti. “Questa innovazione, che speriamo possa essere introdotta in futuro sui veicoli Hyundai e Kia, riflette il nostro impegno a trasformare le tecnologie avanzate in soluzioni reali a vantaggio dei clienti. Continueremo a sviluppare soluzioni che migliorino la sicurezza e la praticità dei nostri veicoli per garantire ai nostri clienti un’esperienza di qualità sempre maggiore”.

COME FUNZIONANO LE CATENE DA NEVE AUTOMATICHE DI HYUNDAI E KIA

In condizioni di guida normali, la lega compressa assume una forma a “L”, mantenendo un profilo distante dalla superficie stradale. Quando il conducente attiva la funzione, uno stimolo elettrico fa sì che la lega ritorni alla forma originale a “J”, emergendo dallo pneumatico e migliorando immediatamente l’aderenza. Questa è pensata per evitare la necessità di montare o smontare catene da neve manualmente, soprattutto nelle condizioni di guida in cui gli pneumatici invernali non bastano, come guida a pieno carico, strade in salita con neve compattata da altri veicoli, etc.

HYUNDAI VALUTA LA PRODUZIONE DELLE GOMME CON CATENE INTEGRATE

Secondo Hyundai, le catene da neve integrate negli pneumatici non solo migliorano la sicurezza, ma anche il monitoraggio dell’usura dello pneumatico. Quando la superficie dello pneumatico si consuma fino all’altezza del modulo, i conducenti possono facilmente identificarlo, chiedendo la sostituzione delle gomme. Attualmente è in fase di valutazione la produzione di massa, tuttavia bisogna ricordare che il Ministero ha impiegato un periodo scandalosamente lungo per riconoscere la validità delle calze da neve omologate in Italia, mentre in altri Paesi UE erano legali da molto più tempo.