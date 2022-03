Hankook Ventus Prime 4: cosa cambia nelle nuove gomme estive 2022

Hankook presenta Ventus Prime 4 le gomme estive UHP che ottimizzano le performance in comfort e durata rispetto al precedente modello

Hankook Ventus Prime 4 è il nuovo pneumatico estivo 2022 ottimizzato nella mescola ad alto contenuto di silice. Tra le novità che migliorano le performance rispetto al predecessore, il design del battistrada e una maggiore rigidità dei tasselli, più numerosi. Ecco come cambiano le gomme Hankook Ventus Prime 4 in sicurezza, comfort e durata.

HANKOOK PRESENTA VENTUS PRIME 4

Le gomme estive Hankook Ventus Prime 4 migliorano in resistenza al rotolamento, durata, comfort e sicurezza. “I nostri ingegneri sono riusciti a migliorare ulteriormente le eccellenti proprietà del Ventus Prime 3”, afferma Sanghoon Lee, presidente di Hankook Tire Europe. “Ora possiamo offrire ai nostri clienti una nuova generazione di prodotti con una sicurezza e un comfort ancora maggiori”. Il disegno del battistrada infatti riprende le soluzioni che hanno portato il precedente modello in vetta alle classifiche dei test sugli pneumatici estivi indipendenti per questa categoria.

NOVITÀ HANKOOK VENTUS PRIME 4

Tra le novità più rilevanti delle Hankook Ventus Prime 4 c’è la mescola ad elevato contenuto di silice, ottimizzata per ridurre ulteriormente la resistenza al rotolamento e migliorare la durata chilometrica. “La combinazione dei materiali si traduce in una maggiore rigidità dei tasselli del battistrada, che a sua volta comporta una minore resistenza al rotolamento e un’usura limitata”, spiega Hankook. Secondo il costruttore il design e il profilo del battistrada migliorano:

– l’area di contatto, riducendo l’usura soprattutto sui bordi esterni dei singoli tasselli (passati da 70 a 80) e aumentando le prestazioni di frenata soprattutto su strade bagnate. Le nuove Hankook Ventus Prime 4 aumentano così la durata chilometrica di circa il 20%;

– il comportamento su asciutto: i precedenti bordi rettangolari dei tasselli del battistrada tendevano a rotolare sotto una forte accelerazione laterale. I tasselli arrotondati del nuovo Hankook Ventus Prime 4 impediscono questo fenomeno;

– la rumorosità percepita è stata ridotta fino al 20%;

MISURE GOMME HANKOOK VENTUS PRIME 4

Il nuovo Ventus Prime 4 è disponibile dal lancio sul mercato, anche nella variante SUV. Comprende 67 misure da 16 a 20 pollici con un’ampiezza del battistrada da 195 a 255 mm, serie da 40 a 65 e codici di velocità da H a Y.