Hankook apre un centro al Nürburgring per i test più stressanti

Il centro tecnico per prove e collaudi degli pneumatici Hankook al Nürburgring accelera lo sviluppo di gomme UUHP

Hankook ha inaugurato un centro tecnico nei pressi del Nürburgring per accelerare lo sviluppo di pneumatici ad alte prestazioni. Sempre più modelli di auto nuove escono dagli stabilimenti con gomme Hankook di primo equipaggiamento. L’Europe Technical Centre (ETC) sarà il polo operativo dei collaudi in condizioni di guida reali delle gomme UUHP.

APRE IL CENTRO TECNICO HANKOOK AL NÜRBURGRING

Sul tracciato del Nürburgring, in particolare nel leggendario Nordschleife, Hankook collauda gli pneumatici da corsa e di primo equipaggiamento per i produttori di auto ad alte prestazioni. Qui già da tempo Hankook operava in via non ufficiale, ma nei giorni scorsi è stato inaugurato il Nürburgring Workshop nelle immediate vicinanze del circuito da corsa più impegnativo nella regione dell’Eifel. La decisione, spiega il Costruttore di gomme, è stata presa considerando l’enorme crescita del volume di primi equipaggiamenti premium Hankook.

TEST PNEUMATICI HANKOOK UUHP PER LE CASE AUTO

Sul tracciato Nordschleife già da molto tempo Hankook collauda gli pneumatici UUHP (Ultra-Ultra-High-Performance) come partner di primo equipaggiamento per vari produttori di auto come Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche e Volkswagen. Specialmente nel segmento delle auto sportive, quello che è conosciuto come l’Inferno verde (Green Hill), offre le condizioni ideali per le prove su strada più impegnative. I collaudi finali degli pneumatici sono parte integrante del processo e criterio di “accettazione” decisivo per molti Costruttori di alta gamma.

HANKOOK AMPLIA LA SUA PRESENZA IN EUROPA

Hankook spiega che aprendo un Centro tecnico nelle immediate vicinanze del Nordschleife del Nürburgring sarà in grado di svolgere le prove sulle prestazioni e di carico in modo molto più efficiente. “Sono prove sempre più importanti per quanto riguarda i veicoli da strada ad alte prestazioni. In questo modo possiamo garantire ai nostri clienti i migliori prodotti possibili”, afferma Andreas Pürschel, responsabile del team di collaudo europeo di Hankook presso il Centro di ricerca e sviluppo di Hannover. L’ETC Hankook è stato inaugurato ad Hannover nel 1997 e nel tempo ha consentito al produttore di pneumatici di espandere i propri progetti di ricerca in Europa. Nel 2017, l’azienda ha aperto il proprio sito di collaudo degli pneumatici invernali “Technotrac” a Ivalo, in Finlandia (video sotto). Un sito di riferimento, è anche presso gli stabilimenti di produzione e prove al chiuso in Ungheria.