Gomme estive Laufenn: Hankook presenta i nuovi pneumatici “budget”

Hankook ha presentato la nuova gamma di gomme estive Laufenn: ecco come sono fatte le gomme budget che costano meno della marca premium

Hankook rinnova nelle performance le gomme estive Laufenn, la marca bugdet del Costruttore sud coreano votata al rapporto prezzo-prestazioni. Gli pneumatici estivi “economici” imparentati con Hankook arriveranno sul mercato come Laufenn S FIT EQ + e Laufenn G FIT EQ +.

LE GOMME ESTIVE LAUFENN, SECONDA LINEA DI HANKOOK

Con il suo secondo marchio Laufenn, (guarda qui le marche premium e le seconde linee di pneumatici) Hankook offre dal 2015 ai consumatori europei una gamma di pneumatici per auto e SUV votati a ridurre il costo. Dalla prossima primavera saranno disponibili le gomme estive 2020 Laufenn S FIT EQ + più sbilanciate sulle performance, e Laufenn G FIT EQ + per le auto touring con un occhio più attento all’economia. La nuova generazione di pneumatici estivi Laufenn +, che sostituisce la precedente con una mescola ottimizzata, offre prestazioni più elevate e maggiore stabilità su strade bagnate e asciutte, secondo le anticipazioni del Costruttore.

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DELLE GOMME LAUFENN S FIT EQ +

Il nuovo pneumatico Laufenn S FIT EQ + per le auto più performanti è dotato di un disegno del battistrada a blocchi Hydro-Flow per ridurre l’aquaplaning. “L’uso di una mescola di silice di seconda generazione ha portato a una riduzione significativa dello spazio di frenata, specialmente su strade bagnate”, prestazioni che aspettiamo di vedere confermate nei test indipendenti. S FIT EQ + raggiunge anche una buona stabilità a velocità più elevate grazie alle barre del battistrada rinforzate che garantiscono una maggiore rigidità del blocco.

GOMME ESTIVE 2020 LAUFENN G FIT EQ +

Le gomme estive Laufenn G FIT EQ + sono sviluppate con un disegno del battistrada a quattro nervature per garantire un migliore livello di confort su una vasta gamma di condizioni stradali. Le scanalature del battistrada a profondità variabile consentono un rapido deflusso dell’acqua e, insieme alle lamelle fissate ai blocchi della spalla interna, migliorano l’aderenza sul bagnato. Uno speciale strato di gomma sotto il battistrada aiuta a ridurre la resistenza al rotolamento e il consumo di carburante. Il profilo ottimizzato invece previene l’usura irregolare distribuendo il peso uniformemente su tutta la larghezza del battistrada. Ma per essere certi di guidare sempre con gomme efficienti e farle durare più a lungo, non dimenticate di fare i controlli frequenti che vi mostriamo nel video qui sopra.