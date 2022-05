Nuove opportunità per il cambio gomme estive 2022: Michelin amplia la gamma per sportive, berline e SUV con due pneumatici innovativi

Proprio nel bel mezzo del periodo di passaggio dalle gomme invernali a quelle estive per il 2022, Michelin ha presentato l’ultima generazione di pneumatici estivi realizzata per fornire elevate prestazioni durante tutta la durata del ciclo vita. Si tratta di Michelin Pilot Sport 5, progettato per le auto sportive e per le berline ad alte prestazioni, e Michelin Primacy 4+, concepito per chi affronta spostamenti quotidiani o lunghi viaggi con berline e SUV.

PNEUMATICI ESTIVI 2022: LA NOVITÀ MICHELIN PER SPORTIVE E BERLINE AD ALTE PRESTAZIONI

Successore di Michelin Pilot Sport 4, premiato nel corso degli anni in diversi test comparativi, e disponibile da questa primavera in 50 diverse dimensioni dai 17 ai 21 pollici, il nuovo pneumatico estivo Pilot Sport 5 è disegnato per offrire un’ottima combinazione tra performance sportive e longevità. Nelle prove realizzate da Dekra Test Center è risultata infatti la gomma estiva più performante in termini di durata chilometrica tra quelle del segmento sport. Mostrando nel contempo precisione di guida e reattività in curva grazie alla tecnologia Dynamic Response, già testata con successo nel motorsport, nonché elevato grip e ottime prestazioni in frenata sia su asciutto che su bagnato. E visto che anche l’occhio vuole la sua parte, Pilot Sport 5 valorizza anche il veicolo con un’estetica che ricorda il velluto nero.

GOMME ESTIVE 2022: PRIMACY 4+ PER SPOSTAMENTI QUOTIDIANI E LUNGHI VIAGGI CON BERLINE E SUV

Sicurezza per lunghi chilometri unita a un’elevata durata chilometrica caratterizzano anche Michelin Primacy 4+, l’altra nuova proposta Michelin per il cambio gomme estive 2022. Disponibile in 82 dimensioni tra 16 e 19 pollici, che diventeranno 121 tra 16 e 21 pollici entro la fine dell’anno, questo pneumatico si distingue per prestazioni ulteriormente migliorate sul bagnato quando è già usurato, frutto di una serie di tecnologie (definite Michelin EverGrip) tra cui spicca un innovativo battistrada bi-mescola. Questo battistrada combina due strati di gomma posti uno sotto l’altro, dalla differente rigidità, così da compensarne la riduzione, mantenendo comunque elevate prestazioni di frenata sul bagnato anche nel lungo periodo.

NUOVI PNEUMATICI MICHELIN 2022: FABBRICATI IN EUROPA E IN ITALIA, PREZZI INVARIATI

Sia Pilot Sport 5 che Primacy 4+ sono stati interamente prodotti negli stabilimenti europei del gruppo Michelin tra cui quello italiano di Cuneo, il più grande dell’Europa occidentale. Mentre per ciò che concerne il prezzo di vendita al dettaglio, l’aspetto che probabilmente più interessa i lettori, non ci sono particolari variazioni rispetto ai modelli precedenti. A testimonianza di una fase particolarmente vivace, nonostante le grandi problematiche internazionali che si stanno inevitabilmente riflettendo sull’intero comparto auto, nel 2022 Michelin ha esteso l’offerta all season anche ai camper, con il nuovo pneumatico CrossClimate Camping, e lanciato altre tre prodotti per le due ruote tra cui Road 6 per moto Sport Touring, che rappresentano circa il 30% del mercato moto. Gli altri sono Starcross 6, pneumatico per la competizione off road, e City Extra, pensato per scooter e moto di piccole dimensioni nell’utilizzo quotidiano.