Gomme Camper: invernali, estive, 4 stagioni e AT nel test Autozeitung

Il magazine tedesco Autozeitung ha messo alla prova 4 pneumatici per Camper e Caravan nella misura 225/75 R 16. Nel test sono state confrontate le gomme estive, all season, invernali e AT (fuoristrada) di Nokian Tyres. Ecco quali sono le gomme per Camper più efficaci dello stesso Produttore. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme invernali.

GOMME INVERNALI PER CAMPER

Prima del test facciamo qualche precisazione, visto che gli pneumatici per autocaravan e camper sono diversi rispetto a quelli per le auto, perché rinforzati. Inoltre, i semplici pneumatici M+S sono ancora tollerati per il Codice della Strada in Italia e quindi del tutto legali per la circolazione su strade soggette ad ordinanze invernali. Tuttavia non lo sono in Germania dal 1° ottobre 2024, se non riportano anche il simbolo alpino (il fiocco di neve e la montagna a 3 cime – 3PMSF).

IL TEST GOMME PER CAMPER 225/75 R 16

“Anche con il simbolo di idoneità invernale richiesto dalla legge, diversi tipi di pneumatici non raggiungono necessariamente lo stesso livello di aderenza e offrono quindi diversi livelli di riserva di sicurezza. Ciò lo dimostra anche il nostro test con quattro diversi tipi di pneumatici della marca Nokian Tyres”, scrive il magazine tedesco.

Il portale tedesco ha messo a confronto 4 gomme per Camper della misura 225/75 R 16, tutti prodotti da Nokian Tyres. Gli pneumatici coinvolti nel test sono:

Nokian Tyres C-Line Cargo (estive);

(estive); Nokian Tyres Seasonproof C (4 stagioni);

(4 stagioni); Nokian Tyres Snowproof C (invernali);

(invernali); Nokian Tyres Outpost AT (tassellate);

RISULTATI TEST GOMME PER CAMPER: INVERNALI, ESTIVE, ALL SEASON E TASSELLATE

Per capire quali sono le gomme per Camper più adatte, i tester hanno sottoposto gli pneumatici a varie prove attribuendo un punteggio differenziato, in base all’impatto sulla sicurezza di guida su asfalto freddo e neve:

prove di frenata da 50 a 0 km/h : max 50punti. In questo test è Nokian Tyres Snowproof C a frenare in meno spazio (26,5 metri) , ma Nokian Tyres Seasonproof C è molto vicino;

: max 50punti. In questo test è a frenare , ma Nokian Tyres Seasonproof C è molto vicino; valutazione della sicurezza di guida : max 35 punti. Nokian Tyres Snowproof C è valutato come il più sicuro (33 punti);

: max 35 punti. è valutato come il più sicuro (33 punti); Manovrabilità in Tempo di guida: max 20 punti. Nokian Tyres Snowproof C è stato il più veloce (1 minuto e 43 secondi) su un percorso di 1130 metri;

in Tempo di guida: max 20 punti. è stato il più veloce (1 minuto e 43 secondi) su un percorso di 1130 metri; Trazione: max 45 punti. Nokian Tyres Snowproof C è nuovamente il più prestazionale, grazie alla mescola specifica (4013 N), davanti anche alle gomme per Camper tassellate Nokian Tyres Outpost AT (3487 N);

Clicca l’immagine sotto per vedere i risultati a tutta larghezza.