Gomme auto preferite dagli automobilisti: la classifica JD Power 2022

Ecco le gomme auto preferite dagli automobilisti come primo equipaggiamento: le classifiche 2022 suddivise tra auto tradizionali, premium e pickup/SUV

Sulle gomme auto di primo equipaggiamento in genere non si può essere capricciosi, a meno di rivolgersi a una concessionaria accomodante o sostituirle a pagamento. Ecco perché l’indagine di JD Power ha stabilito la classifica 2022 delle gomme auto preferite dagli automobilisti sulle auto nuove. Prima di vedere i risultati è opportuno considerare che le gomme auto per il mercato USA sono molto diverse da quelle per il mercato europeo, in particolare riguardo alla durata chilometrica. Ecco la classifica delle gomme di primo equipaggiamento migliori secondo JD Power.

GOMME AUTO DI SERIE NEGLI USA, L’INDAGINE JD POWER

L’indagine di JD Power Original Equipment Tire Customer Satisfaction Study 2022 ha sottoposto 29.661 proprietari di veicoli dell’anno modello 2020 e 2021 a domande sulla soddisfazione delle gomme di primo equipaggiamento. La platea di clienti è distribuita tra proprietari di auto normali, premium e pickup. Il sondaggio è stato elaborato in modo da proporre domande su:

– soddisfazione alla guida;

– usura degli pneumatici;

– trazione/maneggevolezza degli pneumatici;

– estetica degli pneumatici;

GOMME AUTO DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO: QUANDO CAMBIARLE?

Dalle risposte all’indagine sulle gomme auto di primo equipaggiamento emerge che il 36% degli intervistati ritiene in generale che la marca sia un criterio importante per l’acquisto di pneumatici sostitutivi. Tuttavia solo il 17% dei proprietari chiede consiglio all’installatore, soprattutto quando si tratta di vetture prestazionali per cui il costruttore ha omologato pneumatici su misura. “Stiamo vedendo molti proprietari acquistare pneumatici sostitutivi in ​​base a un focus ristretto, ad esempio esclusivamente sull’aspetto o sul prezzo”, ha affermato Brent Gruber, direttore senior del settore automobilistico globale di JD Power. “Gli pneumatici sono spesso progettati secondo specifiche molto precise, che influenzano le prestazioni del veicolo. C’è il rischio di annullare alcune di queste caratteristiche chiave e dei vantaggi del prodotto se si ignorano le raccomandazioni degli esperti”.

CLASSIFICA GOMME AUTO PREFERITE NEL 2022

Tra le gomme auto preferite dagli automobilisti USA nel primo equipaggiamento, le prestazioni influenzano molto anche il livello di fiducia verso un brand. Ecco perché vedremo marche molto diverse in funzione della tipologia di auto.

La classifica gomme preferite sulle auto per trasporto passeggeri, vede Pirelli al primo posto con 813 punti. Goodyear (808) è al secondo posto e Michelin (807) al terzo, sopra la media di 793 punti. Ultima rispetto alla classifica è Nexen, ma non per questo sconsigliate. Ricordiamo che non si tratta di un test, come quelli per decretare le gomme estive migliori o gli pneumatici invernali migliori. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Nel segmento premium Michelin è il brand gomme auto preferito con un punteggio di 830, anticipando Goodyear (811) al secondo posto, entrambi al di sopra della media di 808 punti. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Tra le gomme auto per pickup, furgoni e SUV, BFGoodrich è al primo posto (812), davanti a Michelin (807) e Firestone (805). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.