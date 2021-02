Falken presenta le nuove gomme estive e 4 stagioni 2021

Falken punta al mercato SUV con le nuove gomme estive e 4 stagioni: ecco misure, modelli e novità sugli pneumatici Falken 2021

Falken amplia la gamma di pneumatici estivi e 4 stagioni 2021 dalla prossima primavera. La conferma che i SUV continuano ad essere la principale preferenza dei consumatori è data anche dai Produttori di pneumatici, che sviluppano gomme 4 stagioni ed estive per SUV. Novità interessanti anche da Falken che ha annunciato 49 misure di pneumatici auto all season ed estivi pronti per il mercato, in aggiunta a quelli in fase di sviluppo. Ecco quali sono le nuove gomme Falken estive e 4 stagioni 2021 per SUV.

GOMME ESTIVE FALKEN AZENIS FK510 2021

Contemporaneamente all’ampliamento delle gomme in primo equipaggiamento, Falken ha aumentato anche la gamma degli pneumatici per il mercato dei ricambi. La gamma di gomme estive Falken 2021 si amplierà con 10 nuove misure (altre 2 misure sono in fase di sviluppo). Lo pneumatico Falken Azenis FK510 è il modello di punta – secondo il produttore – per il battistrada silenzioso e un’ottimale maneggevolezza su bagnato e asciutto. Dalla primavera 2021 è disponibile nelle misure 205/50ZR17 93Y XL fino a 255/35ZR 18 (94Y) XL. Appositamente sviluppata per il mercato delle Crossover invece la versione per SUV, Azenis FK510SUV, aggiungerà la misura 215/50R 18 92W a quelle già disponibili.

GOMME 4 STAGIONI FALKEN EURO ALL SEASON AS210

Tra le novità delle gomme 4 stagioni Falken 2021 c’è il Falken Euro All Season AS210 che con 22 nuove misure di pneumatici. Le gomme Falken per tutto l’anno hanno il caratteristico simbolo del fiocco di neve (3PMSF), ricordando che l’attitudine invernale delle gomme quattro stagioni è il clima non troppo rigido sulle strade prevalentemente urbane ed extraurbane. I nuovi pneumatici Falken Euro All Season AS210 saranno tutti marcati “XL” per carichi elevati con misure da 175/65 R 15 88H XL a 255/45 R 20 105V XL.

GOMME FALKEN 2021 ANCHE PER 4X4 E FUORI STRADA

Il nuovo pneumatico Falken Wildpeak A/T AT3WA espande la gamma degli pneumatici 4 stagioni per SUV e 4×4 con 17 nuove misure e il simbolo del fiocco di neve (3PMSF). La misura 255/55 R 20 110H XL entrerà in produzione a marzo 2021. Insieme agli pneumatici disponibili da marzo, ci saranno altre 40 misure adatte a tutte le strade in tutte le condizioni atmosferiche per tutto l’anno, con larghezze tra 195 e 275 millimetri, sezioni trasversali dall’85 al 55% e diametri da 15 a 20 pollici.