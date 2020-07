Durata pneumatici: la data di scadenza è fissata a 10 anni in UK

Nel Regno Unito saranno illegali pneumatici oltre i 10 anni: ecco perché il Dipartimento dei Trasporti stabilirà data di scadenza e durata degli pneumatici

Quanti anni possono durare gli pneumatici prima di doverli cambiare? La data di scadenza delle gomme è un aspetto che non è mai stato preso in considerazione dal Codice della Strada. Per capire se le gomme si devono cambiare, ci si affida principalmente allo spessore e all’usura del battistrada. Nel Regno Unito però si sono verificati troppi incidenti stradali provocati da pneumatici vecchi e adesso le gomme con oltre 10 anni sono illegali.

Articolo aggiornato il 16 luglio 2020: le autorità inglesi approvano la data di scadenza e la durata degli pneumatici

DURATA PNEUMATICI: IN UK SCATTA LA DATA DI SCADENZA A 10 ANNI

Il Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito ha colmato una lacuna normativa sulla durata pneumatici, basata solo sullo spessore del battistrada. Il Regno Unito ha stabilito una data di scadenza delle gomme fissata a 10 anni rispetto a quella di produzione. Le novità normative sono state annunciate ufficialmente dal Dipartimento dei Trasporti inglese: in Inghilterra, Scozia e Galles le gomme usate con più di 10 anni sono illegali. Il Ministro delle Strade, baronessa Vere di Norbiton, ha dichiarato: “allo stesso modo in cui non si guida un’auto con freni difettosi, bisogna assicurarsi che le gomme siano adatte a una guida sicura”. La novità sulla durata degli pneumatici ruota attorno alla data di produzione da apporre ben visibile sul fianco degli pneumatici. Questo già avviene per gli pneumatici nuovi, mentre in autunno sarà regolamentata anche la durata delle gomme ricostruite. Varrà la regola dei 10 anni anche per le gomme ricostruite e quindi ci sarà l’obbligo di marcare in modo chiaro la data di ricostruzione delle gomme.

COME ALLUNGARE LA DURATA PNEUMATICI

Se le gomme non presentano crepe, bozze o evidenti danneggiamenti, per la legge sono conformi ai criteri di sicurezza, anche in Italia. La durata delle gomme montate sull’auto e usate poco, infatti, si presta ad ampie interpretazioni visto che non ci sono norme univoche sulla data di scadenza. Secondo i costruttori di gomme è sufficiente fare una manutenzione regolare e proteggere gli pneumatici dai raggi UV per poterli usare a lungo in sicurezza. Questa zona d’ombra non legiferata però presta il fianco all’arbitrarietà degli automobilisti meno attenti ai controlli delle gomme spiegati anche nel video qui sotto.

DURATA PNEUMATICI: TROPPI INCIDENTI CON GOMME VECCHIE

Nel Regno Unito però queste le indicazioni sulla manutenzione delle gomme non bastano, nonostante i severi controlli alle revisioni auto. Così il Dipartimento dei Trasporti inglese ha deciso per un provvedimento sulla durata pneumatici dopo una lunga consultazione. Il limite di età delle gomme usate si è reso necessario dopo un recente incidente in cui sono morte 5 persone causato dall’esplosione di una gomma vecchia di 18 anni. Secondo i dati del RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents) in UK sono 472 gli incidenti stradali causati da pneumatici usurati o sgonfi nel 2017. Da qui la proposta, approvata, di stabilire una data di scadenza di 10 anni e una durata degli pneumatici più esposti all’invecchiamento.

DATA DI SCADENZA E DURATA PNEUMATICI: PER QUALI VEICOLI

Tra le proposte del RoSPA approvate dal DdT sulla durata degli pneumatici, la scadenza per autobus, minibus, rimorchi e mezzi pesanti è fissata a 10 anni. È sottinteso che le gomme con meno di 10 anni devono rispettare i regolamenti europei UNECE 108 e UNECE 109 e le norme del DdT. Il RoSPA però tiene conto anche del fatto che settori come quello del trasporto utilizzano pneumatici ricostruiti per poter abbattere i costi e l’inquinamento. Gli pneumatici ricostruiti – secondo il RoSPA – andrebbero installati solo su assi non sterzanti, fino alla scadenza delle gomme di 10 anni. Queste modifiche normative alla durata degli pneumatici hanno una influenza sulla sicurezza se tutti gli operatori e accertatori effettuano controlli mirati.