Continental presenta SportContact 7: +17% in durata

Una mescola morbida combinata a battistrada adattabile e struttura rigida: ecco com’è cambiato il nuovo Continental SportContact 7

Continental ha rinnovato la sua gamma di pneumatici ad alte prestazioni per i modelli più performanti: il nuovo SportContact 7 arriva sul mercato europeo con un plus in durata e distanza di frenata. Ecco le anticipazioni sulle nuove gomme Continental SportContact 7 per vetture più pesanti.

CONTINENTAL SPORTCONTACT7: PIU’ SICURO IN FRENATA

Le gomme Continental SportContact 7 portano al debutto miglioramenti tecnici in aree cruciali per il funzionamento di pneumatici che devono sopportare elevati carichi e sollecitazioni maggiori rispetto a quelli per autovetture più leggere. Come spiega Continental, rispetto allo SportContact della generazione precedente, i test interni hanno evidenziato un miglioramento in tutte le condizioni di guida:

– la resa chilometrica è aumentata del 17%;

– le prestazioni in pista (handling alle alte velocità) sono migliorate del 10%;

– la distanza di frenata sul bagnato è diminuita dell’8%;

– la distanza di frenata su asciutto è migliore del 6%;

I test sono stati effettuati su Continental SportContact 7 di dimensioni 245/30 R 20.

COM’E’ CAMBIATO IL NUOVO CONTINENTAL SPORTCONTACT 7

Tra le principali novità del Continental SportContact 7 ci sono un design del battistrada che si adatta meglio a fondi stradali asciutti e bagnati e la mescola BlackChili ottimizzata per migliorare l’aderenza del profilo asimmetrico. “L’obiettivo del nostro sviluppo era avere il miglior pneumatico estivo sportivo sul mercato per ogni classe di veicolo – dichiara Burkhard Wies, Responsabile Ricerca e Sviluppo Passenger Tire Replacement di Continental. Le caratteristiche distintive del Continental SportContact 7 sono:

– il battistrada asimmetrico e adattivo. “Se si espone uno pneumatico a sollecitazioni elevate, può trovarsi sotto stress – dice Wies -. Il nuovo battistrada adattivo garantisce sicurezza e trasmette fiducia proprio in queste situazioni”;

– progettato su misura per ogni tipo di veicolo. “Le vetture pesanti richiedono soluzioni diverse da quelle più leggere. Per questi motivi, le specifiche dello SportContact 7 sono adattate ad ogni classe di veicolo”, spiega Wies. Ciò significa disporre di una struttura su misura per differenti classi di veicoli.

LA MESCOLA CONTINENTAL BLACKCHILI

Il nuovo Continental SportContact 7 è realizzato con la mescola denominata BlackChili. Si tratta di una mescola morbida abbinata alla struttura molto rigida e a basso profilo dello pneumatico. Continental spiega che le migliorate caratteristiche di guida non pregiudicano la resa chilometrica. “Per raggiungere tale scopo, gli ingegneri e i chimici di Continental hanno dovuto bilanciare diversi obiettivi contrastanti”.