Continental presenta PremiumContact 7: frenata migliorata del 7%

Continental PremiumContact 7 è l’erede dello pneumatico ad alte prestazioni che ha fatto incetta di premi nei test: la nuova gamma va da 16 a 21 pollici

Continental presenta ufficialmente i nuovi pneumatici PremiumContact 7 e innalza gli standard di sicurezza e comfort alla guida rispetto alla precedente generazione. Le nuove gomme Continental debuttano sul mercato con un compito importante: coprire il più ampio ventaglio di offerta per diverse tipologie di veicoli, anche elettrici, e dare continuità agli ottimi risultati delle gomme Continental nei test indipendenti. Ecco come tutte le novità della gamma PremiumContact 7 che si completerà entro l’anno.

CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 7: QUALI NOVITA’

Continental PremiumContact 7 nasce dalla volontà del Costruttore di ottimizzare due aspetti chiave che impattano direttamente sull’efficienza e la sicurezza. Le nuove gomme PremiumContact 7 pongono un’attenzione particolare al chilometraggio e alla resistenza al rotolamento. Continental afferma di aver risolto questo “compromesso” grazie a tre tecnologie innovative, migliorando contemporaneamente la consumo di carburante e resa chilometrica. “Per Continental, la sicurezza è la priorità assoluta. PremiumContact 7 garantisce la tranquillità in strada per i nostri clienti, le loro famiglie e tutti gli utenti della strada“, afferma Denise Sperl, Director Research & Development Car Tires EMEA di Continental Tyres.

CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 7: QUANTO E’ MIGLIORATO

Le nuove gomme Continental PremiumContact 7 migliorano in resistenza al rotolamento e durata chilometrica, mantenendo ridotti spazi di frenata per tutti i tipi di vettura grazie al design specifico del battistrada, è la promessa del costruttore. Il design adattivo del battistrada del PremiumContact 7 è l’elemento chiave che assicura maggiore stabilità e comfort di guida su strade asciutte e bagnate:

– in rettilineo, il battistrada espelle in modo ottimale l’acqua fuori dalle scanalature trasversali;

– in curva, invece, l’impronta a terra si sposta in modo che una parte del battistrada mantenga il contatto con la strada, garantendo una maggiore aderenza.

Da un confronto con la generazione precedente PremiumContact le prestazioni su bagnato migliorano del +5% in maneggevolezza; + 7% in frenata; +2% in aquaplaning. Mentre sull’asciutto la guidabilità e la frenata migliorano entrambe del 3%.

CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 7 ANCHE PER LE ELETTRICHE DA 16 A 21 POLLICI

Con il nuovo PremiumContact 7, Continental punta a dare continuità ai tanti successi ottenuti dal suo predecessore PremiumContact 6 che ha vinto 34 test delle principali riviste specializzate internazionali. In questa guida abbiamo raccolto tutti i test sui migliori pneumatici estivi. Poiché i veicoli pesanti richiedono soluzioni di pneumatici diverse rispetto alle autovetture leggere, il nuovo PremiumContact 7 è stato sviluppato anche per le auto elettriche ed è disponibile da 16 a 21 pollici. È già sul mercato, ma la gamma PremiumContact 7 sarà notevolmente ampliata nel corso dell’anno.