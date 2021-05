Continental presenta le nuove gomme invernali 2021

Continental presenta le nuove gomme invernali per auto e SUV WinterContact TS 870: ecco le novità 2021 con misure da 14 a 21 pollici

Continental ha presentato le nuove gomme invernali WinterContact TS 870 e WinterContact TS 870P, con l’intenzione di dimostrare che anche le gomme migliori si possono perfezionare. Le novità Continental 2021 portano sul mercato un miglioramento dell’aderenza su ghiaccio e neve, durata e consumo di carburante. Ecco in anteprima tutte le info ufficiali sulle nuove gomme invernali Continental WinterContact TS 870.

NUOVE GOMME INVERNALI CONTINENTAL 2021

Le nuove gomme invernali Continental WinterContact TS 870 rinnovano la gamma di pneumatici per l’inverno con due declinazioni differenti tra auto e SUV (le TS 870 P). Il nuovo Continental WinterContact TS 870 segue il suo predecessore (TS 860) ma è stato riprogettato da zero per quanto riguarda la struttura, il disegno del battistrada e la mescola. Continental afferma di aver migliorato ulteriormente rispetto al modello precedente:

– spazio di frenata (più breve del 3%);

– maneggevolezza sulla neve (migliorata del 5%);

– resa chilometrica (aumentata del 10%);

– resistenza al rotolamento (diminuita del 2%);

Il maggiore grip sulla neve – spiega Continental – è assicurato da lamelle 3D a incastro di nuova concezione e incavi più grandi dove può incastrarsi la neve e migliorare l’attrito neve-neve. Per ridurre ulteriormente lo spazio di frenata sulle strade invernali, Continental ha aumentato del 10% il numero di tasselli del battistrada nella zona di contatto del WinterContact TS 870.

GOMME INVERNALI CONTINENTAL 2021 PER SUV

Le nuove gomme invernali per SUV Continental WinterContact TS 870 P saranno introdotte gradualmente sul mercato come successori del TS 850 P. A differenza della versione per autovetture, in questo caso, la tipica scanalatura a V lascia il posto a 4 blocchi di scanalature longitudinali parallele. “Questa struttura offre grandi vantaggi, in particolare sul bagnato – afferma Continental – perché disperde l’acqua molto rapidamente, migliorando guidabilità, spazi di frenata e rischio di aquaplaning”. Tra le altre migliorie apportate alle nuove gomme invernali per SUV 2021:

– spazio di frenata sul bagnato (ridotto del 4%);

– rischio aquaplaning (diminuito dell’8%);

– frenata su ghiaccio (migliorata del 5%);

– manovrabilità sull’asciutto e sulla neve (migliorate del 6%);

– resistenza al rotolamento (migliorata del 2%);

– durata (aumenta del 16%);

MISURE GOMME INVERNALI CONTINENTAL 2021

Le gomme invernali e Continental WinterContact TS 870 P saranno disponibili in 52 misure per auto e SUV con cerchi da 16 a 21 pollici, rapporti da 35 a 65 e larghezze da 205 a 255 millimetri. In base alle versioni molte avranno i bordi di protezione del cerchio in lega e/o la marcatura XL che indica una capacità di carico maggiore con omologazione fino a 270 km/h. Mentre le Continental WinterContact TS 870 avranno 19 misure per cerchi da 14 a 17 pollici.