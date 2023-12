Continental: con il simulatore virtuale meno sprechi nei test gomme

Continental, come altri maggiori Costruttori di pneumatici, ha innovato il processo di sviluppo delle gomme con l’introduzione del suo simulatore virtuale di guida ad alta tecnologia. Questo strumento, noto come simulatore driver-in-the-loop (DIL), ha superato con successo un rigoroso periodo di collaudo di 12 mesi, dimostrando il suo potenziale nel risparmiare materie prime e ridurre i tempi di sviluppo. Un’innovazione destinata a influenzare positivamente la produzione di pneumatici, soprattutto per il primo equipaggiamento.

TEST VIRTUALI PER RISPARMIARE RISORSE PREZIOSE

Bernd Korte, responsabile dello sviluppo degli pneumatici per passeggeri di Continental, evidenzia come i metodi di sviluppo virtuale permettano di offrire soluzioni più efficienti, allineate alle esigenze dei clienti e capaci di conservare preziose risorse. “Grazie al simulatore di guida, Continental abbrevia i tempi di sviluppo e ottimizza l’utilizzo delle risorse, garantendo un impatto positivo sulla produzione e sulla logistica”. Il simulatore calcola con precisione i parametri della dinamica di guida per ciascun pneumatico, in relazione al veicolo di prova. Inserendo nel sistema il modello specifico dello pneumatico e le caratteristiche del veicolo cliente, Continental riproduce condizioni di guida realistiche. Questo approccio permette di valutare pneumatici per varie tipologie di veicoli, inclusi quelli elettrici, ibridi e a motore a combustione, con la possibilità di regolare digitalmente i parametri degli pneumatici in qualsiasi momento.

ESPERIENZA DI GUIDA REALISTICA E SOSTENIBILE

Continental assicura che il simulatore di guida con una piattaforma di movimento ampia offre un’esperienza di guida realistica al collaudatore. I collaudatori professionisti, sperimentando tutti i movimenti del veicolo, contribuiscono a ottenere una configurazione precisa degli pneumatici richiesta dai produttori di auto quando si tratta di omologazioni specifiche di pneumatici. Questa tecnologia avanzata consente di valutare e ottimizzare uno pneumatico prima della produzione fisica, risparmiando così tempo e risorse.

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE AL CENTRO DELLA STRATEGIA CONTINENTAL

Con questo simulatore, Continental contribuisce a ridurre la necessità di pneumatici di prova fisici, dimostrando un impegno concreto verso un futuro più sostenibile che passa anche dall’utilizzo di un ridotto numero di prototipi. “Con il nostro simulatore di guida valutiamo e ottimizziamo uno pneumatico prima di costruirlo fisicamente per la prima volta”, spiega Julian Kroeber, responsabile del simulatore di pneumatici presso Continental. “Questo ci consente di ottimizzare ulteriormente il nostro processo di sviluppo. Inoltre, i nostri clienti risparmiano molto tempo”.